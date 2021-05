VK stuurt 2 patrouilleboten naar Kanaaleiland Jersey in escalatie met Frankrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdagavond twee patrouilleboten van de Royal Navy naar het Kanaaleiland Jersey gestuurd. Het is een reactie op een dreigende blokkade van de haven van Jersey door Frankrijk eerder op woensdag. Dat melden internationale persbureaus. De patrouilleboten zouden volgens de Britse autoriteiten de geëscaleerde situatie over visserijrechten tussen de twee landen uit voorzorg moeten „monitoren”.

Jersey is een Brits Kroonbezit maar ligt zo’n 22 kilometer van de Normandische kust. De autoriteiten van het eiland zouden moeilijk doen over het verlengen van een visvergunning aan zeventien Franse vissersboten, omdat zij niet voldoende zouden hebben aangetoond dat ze in het verleden in de wateren rondom het eiland visten. In reactie op het mogelijke weigeren van de vergunningen, dreigde de Franse regering de stroom naar het eiland af te sluiten. Jersey is voor het grootste gedeelte afhankelijk van stroom uit Frankrijk.

Autoriteiten in Jersey mogen hun eigen beleid rond visserij bepalen, maar zijn ook afhankelijk van het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Volgens Frankrijk stellen de Britten extra voorwaarden aan de vergunningen van de zeventien vissers die niet in de akkoorden zouden staan. Boris Johnson stelde eerder „onwankelbare steun” aan het eiland te bieden.