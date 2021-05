Uitvaartverzekeraar Yarden gered door overname DELA

's Lands op een na grootste uitvaartverzekeraar Yarden komt in handen van marktleider DELA. Dat hebben beide bedrijven woensdagochtend bekendgemaakt. Daarmee is een faillissement van de noodlijdende onderneming met ruim een miljoen klanten op de valreep afgewend.

DELA wilde zijn concurrent al eerder inlijven, maar trok zich terug vanwege lopende juridische procedures tegen Yarden, onder meer van de Consumentenbond. Die zijn nu gestaakt, waarna partijen alsnog tot een akkoord konden komen.

Een woordvoerder van DELA laat weten dat een kapitaalinjectie van een kleine 200 miljoen euro nodig is om de buffers van Yarden op peil te brengen. Doordat de samenvoeging zal leiden tot aanzienlijke „diversificatievoordelen” hoeft DELA niet substantieel in te teren op het eigen vermogen of de premies te verhogen, stelt het bedrijf.

Naturapolissen

De overname door uitvaartcoöperatie DELA (voluit: Draag Elkanders Lasten) maakt een einde aan bijna drie jaar crisismanagement bij Yarden (negenhonderd medewerkers). De bron van alle ellende: een oude portefeuille uitvaartpolissen waar Yarden flink verlies op lijdt.

Een rechtsvoorganger van de uitvaartverzekeraar uit Almere, die net als DELA ook uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen bezit, had in het verleden 390.000 ‘naturapolissen’ verkocht. Die gaven recht op een volledig verzorgde uitvaart, in plaats van een vooraf bepaalde vergoeding. Doordat de kosten van crematies en begrafenissen in de loop der jaren fors toenamen, werden de naturapolissen steeds ongunstiger voor Yarden.

Een eerste maatregel uit 2007 om verliezen te voorkomen – een omzetting naar standaardpolissen die bij overlijden een vast bedrag uitkeren – bleek in 2018 niet rechtsgeldig. Daarop moest Yarden honderden miljoenen extra kapitaal aanhouden en zakte de solvabiliteit – die aangeeft in hoeverre de verzekeraar in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen – naar een kritiek niveau.

Lees ook dit stuk uit 2020: Toekomst van Yarden in gevaar door afhaken DELA

Het bleek het begin van jarenlang watertrappelen voor Yarden. Op last en met toestemming van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stelde de uitvaartverzekeraar eerst een ‘herstelplan’ op, dat erop neerkwam dat natura-uitvaartpolissen eenzijdig werden omgezet in polissen die bij overlijden recht gaven op 3.201 euro. Tegelijkertijd ging Yarden op zoek naar een koper. Door de historisch lage rente verdiende het bedrijf inmiddels zo weinig op zijn beleggingen dat het hoe dan ook een sterke partner nodig had.

DELA leek bereid Yarden over te nemen. Totdat een kantonrechter in Almere in september vorig jaar in kort geding oordeelde dat de omzetting van de naturapolissen juridisch mogelijk onhoudbaar was. In hoger beroep bleek de korting even later wél acceptabel, maar toen was DELA al afgehaakt. De Consumentenbond dreigde door te procederen en DELA vond de situatie te onzeker.

Mededinging

Dat er nu toch een deal is, lijkt vooral het gevolg van een verdere verslechtering van Yardens financiën. Vorige week schreef Het Financieele Dagblad (FD) op basis van de jaarrapportage van het bedrijf dat zijn financiële buffers waren „verdampt” vanwege grote verliezen op de obligatiemarkt. Daarop maakte De Consumentenbond bekend af te zien van verdere juridische stappen tegen Yarden omdat die „het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar – en daarmee de rechten van de ruim 1,3 miljoen verzekerden – in gevaar brengen”. Die beslissing maakte de weg vrij voor een verkoop aan DELA, dat op zijn beurt liet weten dat nabestaanden van naturapolishouders de komende tien jaar niet hoeven bij te betalen zolang zij gebruikmaken van een van de uitvaartcentra van het bedrijf.

Daarmee lijken de problemen van Yarden eindelijk opgelost. Enige vraag is nog hoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het samengaan van de twee grootste Nederlandse uitvaartverzekeraars beoordeelt. Het FD schreef vorig jaar op basis van anonieme bronnen bij de ACM dat de mededingingsautoriteit een combinatie van Yarden en DELA in sommige regio's te machtig zou vinden. In dat geval kan de ACM eisen dat DELA en Yarden uitvaartcentra van de hand doen, wat een overname weer minder aantrekkelijk maakt voor DELA.