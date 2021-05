Typisch Duits

Mijn vader werkte op het provinciehuis te Arnhem, thuis had hij het over ‘de provincie’. „Hoe was het op de provincie?’, vroeg mijn moeder als hij met de fiets achteromkwam. Of: „Wat vonden ze bij de provincie van je nieuwe broek?”

In onze wijk, het nieuwbouwproject ‘Onder de Beumkes’ in Velp, woonden meerdere ambtenaren van ‘de provincie’. Mijn vader sprak ze aan bij de achternaam en informeerde altijd hoe het ging bij de verschillende afdelingen. Omdat ik die mensen honderden keren heb begroet, weet ik nog hun achternamen.

Sigmond – Mulder – Koster – Van Dijk – Ten Hove. Koster had een enorme sleutelbos aan de riem. Sigmond ging ieder jaar op vakantie naar Zwitserland, zijn zoon stemde op de PSP. Van Dijk, onze buurman, werkte bij de ‘dienst water’. Ten Hove had een seizoenkaart bij Go Ahead Eagles. Mulder had een snor.

Op een dag, veertig jaar na de bevrijding, stond Van Dijk onverwachts bij ons in de huiskamer, mijn moeder schepte net het eten op. „Van Dijk!”, riep mijn vader gespeeld enthousiast. „Wij gaan net eten.”

Van Dijk zei dat hij een belangrijke mededeling had die ons allemaal aanging. Hij deed mee aan een uitwisselingsproject met het bestuur van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het betekende niet alleen dat mijn vader tijdelijk een Duitse collega kreeg, maar ook Duitse buren.

De Duitsers bleken aardige mensen. Dat herhaalden mijn ouders tegenover iedereen, dat het aardige Duitsers waren. „Wie geht’s beim Wasser?”, informeerde mijn vader weleens op de stoep.

Op 4 mei hing overal de vlag halfstok, behalve bij onze tijdelijke buren. Dat bleef niet onopgemerkt. Er waren er die verhaal gingen halen bij ‘de aardige Duitsers’, die misschien wel helemaal niet zo aardig waren. De vlag had niet halfstok gehangen! De aardige Duitsers maakten excuses, zeiden dat ze het niet wisten. Een extra argument voor een deel van de straat om ze verder te negeren.

„Wat zeiden ze er bij de provincie van?”, vroeg mijn moeder, die een huilende tijdelijke buurvrouw op visite had gehad, die zei dat er in Duitsland op 8 mei werd herdacht. De Duitsers was geadviseerd om zich vooral gedeisd te houden en om hun auto met Duits kenteken voor de zekerheid in de garage te parkeren. Daarna gebeurde er lange tijd niets.

Op een dag stond Van Dijk weer in de woonkamer om te zeggen dat hij er weer was. „Wij zijn er weer”, zei Van Dijk. „Morgen ga ik weer naar water.” De aardige Duitsers waren vertrokken zonder afscheid te nemen.

Er waren buren die dat typisch Duits vonden.

