29 ontvoerde studenten in Nigeria na bijna twee maanden vrijgelaten

Zeker 29 studenten die half maart werd ontvoerd in het noordwesten van Nigeria zijn woensdag na 56 dagen gevangenschap vrijgelaten. Dat heeft de ouderraad van de onderwijsinstelling woensdag laten weten aan persbureau Reuters.

Gewapende mannen drongen op 11 maart het Instituut voor Bosbouwonderzoek in de plaats Kaduna binnen en kidnapten circa 210 studenten en docenten, zowel mannen als vrouwen. De meesten werden vrijwel direct weer bevrijd door de krijgsmacht, terwijl 39 studenten wekenlang tegen hun wil op een onbekende plek werden vastgehouden. Tien van hen werden een maand geleden vrijgelaten, deze woensdag volgde de rest. Zij zijn opgevangen door de politie en zouden onderweg zijn naar huis.

Wie de daders zijn, is niet bekend. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten gaat het om „een grote groep gewapende bandieten”. Ouders van de slachtoffers zeiden enkele dagen geleden tegen Reuters dat de ontvoerders via de telefoon van hun kinderen losgeld eisten. Het is niet bekend of dat ook is betaald. Een veiligheidscommissaris van de staat Kaduna, waar de gelijknamige stad onder valt, stelde vorige week donderdag dat de autoriteiten „hard blijven werken tot het banditisme onder controle is, zonder toe te geven aan emotionele chantage en politisering van de situatie”.

Kidnapping voor losgeld is niets nieuws in de onrustige noordelijke Nigeriaanse staten. Sinds december zijn vanuit daar meer dan zevenhonderd studenten en scholieren ontvoerd. President Muhammadu Buhari zei in februari tegen de leiders van de staat dat het „belonen” van dergelijke misdaden met geld „rampzalig” zou kunnen zijn.