Theater Na De Dam laat je zelf de bruggen bouwen tussen heden en verleden

Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Theater Na De Dam, de jaarlijkse nationale theatermanifestatie rond de Nationale Dodenherdenking, is de nadruk op de participatie van jongeren. In de afgelopen tien jaar bouwde scheidend projectcoördinator Hanna Timmers gestaag aan een landelijk netwerk van deelnemende culturele instellingen, die jaarlijks een sociaal-artistiek project op poten zetten. Tieners onderzoeken hierin onder begeleiding van theater- en dansmakers de oorlogsgeschiedenis van hun stad aan de hand van gesprekken met ooggetuigen. Vanwege de gedecentraliseerde aanpak levert het gevarieerde vormen op.

Theater Na De Dam. Gezien 04/05, CC Amstel en online. Info: theaternadedam.nl

Mijn programma begint met een wandeling in Amsterdam. Ik word gebeld door Fatima, een van de deelnemende jongeren. Zij vertelt me over wat er allemaal is gebeurd in de straten waar ik doorheen loop: marcherende soldaten, een razzia in een rijtjeshuis. Onder de stenen van de straat liggen nog artefacten - een veldfles, een verloren bril – omdat er na de oorlog zo snel mogelijk zand over de puinhopen is gestort. De kracht van De herinnering van de straten is hoe het de oorlog tastbaar maakt, hoe het geheugen in de gebouwen en klinkers zelf is opgeslagen. Een expliciete link met het heden ontbreekt, waardoor de nadruk op de specificiteit van toen blijft liggen.

Dat een te gemakzuchtige vergelijkingsdrang tussen toen en nu lelijk kan uitpakken blijkt uit PuinHoop, een online project uit Arnhem. De dansvoorstelling op video wordt ondersteund door een voice-over die het einde van de oorlog aankondigt, gevolgd door citaten van de spelers zelf, die mijmeren over wat ze gaan doen als corona voorbij is. De naïeve vergelijking tussen bezetting en lockdown voelt extra wrang vanwege de gelijkenissen met de fascistische retoriek van Forum voor Democratie. De voorstelling pikt dit echter zelf op door overlevenden aan het woord te laten, die de jongeren haarfijn uitleggen dat er na de bevrijding niet eens opluchting was, want „alles was kapot”.

Vreemd genoeg heeft de mooiste creatie ogenschijnlijk niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. In Roosendaal maakten De Vrouwen Van Wanten samen met een groep jongeren Open deur, een schitterende verzameling songs, spoken word en voordrachten over vluchten, vrijheid, solidariteit en gastvrijheid. De oorlog in voormalig Joegoslavië en de huidige vluchtelingencrisis komen aan bod maar de link met WO II wordt aan de luisteraar zelf overgelaten. Het blijkt, net als bij de omgekeerde aanpak van De herinnering van de straten, juist ruimte te scheppen om je eigen bruggen tussen heden en verleden te bouwen.