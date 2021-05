Studenten eisen vertrek directeur en hoofddocent mode-opleiding Amfi

Studenten van het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) en de studentenvakbond ASVA eisen dat de huidige directeur en de hoofddocent van de mode-opleiding vertrekken. Dat is volgens de studenten nodig om de veiligheid op de opleiding te waarborgen. Dit staat in een woensdag verspreid persbericht.

Het is de tweede eis van de studenten deze week. Maandag publiceerden ze al een lijst met veranderingen die nodig zijn om de veiligheid op de opleiding te vergroten. De actiegroep en de studentenvakbond zeggen er geen vertrouwen in te hebben dat de nodige hervormingen en cultuuromslag bij het Amfi kunnen worden bewerkstelligd met het huidige bestuur aan het roer.

„Wij horen van studenten dat zij jarenlang therapie hebben gevolgd na hun tijd op het Amfi. Daarom moet de cultuur op de modeschool radicaal veranderen”, zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. „Dat kan niet met een directeur en een hoofddocent die de afgelopen jaren duidelijke signalen van onveiligheid hebben weggewuifd.”

Grensoverschrijdend gedrag

De studenten stellen de eisen naar aanleiding van de stroom verhalen van voormalige en huidige Amfi-studenten over hun studietijd. Zij gaven na de publicatie van een artikel in NRC en Het Parool in maart over voormalig Amfi-student Martijn N. massaal aan dat zij de behandeling door docenten achteraf als emotionele mishandeling hebben ervaren en nog altijd last hebben van psychische en medische klachten als gevolg hiervan.

Martijn N. is door 28 mannen van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigd. Op het Amfi misdroeg hij zich volgens studenten al en hielden docenten hem de hand boven het hoofd.

Ook op landelijk niveau krijgen de misstanden op het mode-instituut aandacht. Zo vroeg CDA-Kamerlid René Peters recent aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) of bij de opleiding kon worden ingegrepen.