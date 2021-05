‘Wat kunnen we vandaag de dag, 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog, nog leren van Arnold Douwes?” Met die vraag besluit Rutger Bregman zijn boekje Wat maakt een verzetsheld?, dat vlak na verschijning (en in de week voordat de meimaand begon) op de vijftiende plek stond in de wekelijkse Bestseller 60 van de CPNB. Het antwoord is: niet veel. Verzetsheld Douwes was namelijk iemand die in normale tijden „niet kon aarden”, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog „een van de weinigen was die het goede deed”, aldus Bregman. Douwes redde 350 Joden, onder wie 100 kinderen.

Bregman ging bij gebrek aan antwoord op deze vraag uit van een bredere vraag: „Wat maakt een verzetsheld?” Ook dat is een vraag waar hij – begrijpelijkerwijs - niet helemaal uitkomt. Hij slaat er onderzoeken op na, en ontdekt onder meer dat sommige onderzoekers meenden dat verzetsmensen vaak uit anti-autoritaire gezinnen kwamen, of juist een zeer gelovige achtergrond hadden. Andere onderzoekers verwezen dergelijke theorieën naar de prullenbak en stelden dat mensen die in het verzet gingen gevraagd waren om in verzet te komen (opmerkelijk genoeg gold dat nu weer niet voor Douwes, maar dat terzijde). Bregmans boekje stelt kortom goede vragen, maar het geheel mist de originaliteit die hij in andere boeken wel heeft.

Ook is het boekje problematisch en dat zit hem in de eerste plaats in de stijl. Zo heeft Bregman de behoefte te veel uit te smeren. Wanneer Douwes pakjes rondbrengt aan ondergedoken kinderen op Sinterklaasavond en daar summier over bericht in een notitie op 6 december 1943, gaat Bregman uitgebreid in op de risico’s om toe te werken naar: „De kinderen die waren verstopt in een uithoek van het land, die vaak hun vader en moeder, broers en zussen moesten missen, konden heel even ontsnappen aan de oorlog. Eén heerlijk avondje lang.” Zoiets heet sentimentele toe-eigening.

Een actuelere vraag was geweest: wat maakt een meeloper?

Ook heeft Bregman een ongelukkige keuze van stijlfiguren wanneer hij het heeft over een „verzetsepidemie” en opmerkt dat „mensen die erin verzeild raakten, ook weer anderen besmetten”. En: „sommige mensen, zoals Arnold Douwes, waren superspreaders van het verzetsvirus” – excuse moi? (om met Miss Piggy te spreken). Welk verband probeert Bregman hier te leggen? Het is ongetwijfeld als geestige omdraaiing bedoeld van de huidige smakeloze vergelijkingen met covid-maatregelen, maar het slaat als een tang op een varken.

Wanneer je een actuele link wilt leggen, is het misschien beter om te kijken naar het opportunistische gedweep van Forum voor Democratie met corona-ontkenners. En dan ligt een andere vraag meer voor de hand, niet zozeer „wat maakt een verzetsheld”, als wel: ‘wat maakt een meeloper?’ Schrijver Roxane van Iperen raakte eraan op 4 mei in haar voordracht in De Nieuwe Kerk, toen ze een link legde tussen toen en nu: „We herdenken wie we niet willen zijn, zonder door te hebben dat alles waarnaar we kijken al in ons zit.” Laat Bregman daar eens met onderzoekers over praten.

