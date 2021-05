Oppositie militaire junta Myanmar begint eigen defensiemacht

Tegenstanders van de militaire coup in Myanmar hebben woensdag laten weten dat ze een defensiemacht (‘People’s Defence Force’) hebben opgericht om andere oppositieleden en burgers te beschermen tegen geweld van de junta. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Het zou de eerste stap moeten zijn richting een federaal leger met als doel om de militaire overheersing te beëindigen.

De defensiemacht is niet de enige die het op wil nemen tegen de junta. Zo heeft CNN woensdag beelden vrijgegeven van burgers, onder wie studenten en dokters, die in de jungle aan het oefenen zijn met wapens om zich te verdedigen tegen het leger. Veel van deze burgers zijn lid van de zogeheten Civil Disobedience Movement, een beweging die onder anderen bestaat uit werknemers die ontslag namen van hun baan in protest tegen de coup.

Sinds het leger in februari de macht greep, de democratisch verkozen regering afzette en haar leider Aung San Suu Kyi arresteerde, zijn er dagelijks protesten in het land. Daarbij zijn inmiddels honderden burgers gedood door het leger. Persbureau AP observeerde daarnaast dat er duizenden mensen gearresteerd worden en verdwijnen. Vooral jongens en jonge mannen worden opgepakt, in een poging om de protesten tegen de junta te stoppen.

De National Unity Government (NUG) die de defensiemacht heeft uitgeroepen, is een soort schaduwregering, officieel onder leiding van Aung San Suu Kyi en president Win Myint. Deze twee regeringsleiders zitten echter al sinds 1 februari vast. Politicus Mahn Win Khaing Than werd eerder dit jaar benoemd tot waarnemend leider van de afgezette regering. Hij werd op 16 april door de NUG aangewezen als premier van Myanmar.

