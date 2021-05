Nina Spijkers regisseert vader Jaap: wat vinden ze van elkaar?

Jaap over Nina

‘Nina wil graag dat ik mooi vind wat ze maakt’

„Dat Nina iets met theater zou gaan doen, stond als een paal boven water. Als kind zat ze in de coulissen als mijn vrouw Myranda en ik speelden bij De Trust. Ze was tien toen we Hamlet opvoerden en ik na afloop ‘notes’ kreeg, opmerkingen. Dat ik links afging en de vorige keer toch rechts. ‘Hoezo?’ zei ze. ‘De eerste keer was beter.’

„Vanaf haar zesde regisseerde ze haar neven en nichten tijdens de nieuwsjaarsvoorstelling van de familie. Ik kom uit een groot Brabants gezin, met achttien kleinkinderen. Die vertelde ze wat ze moesten doen: ‘Dan moet jij opkomen, niet te vroeg, eerst moet de muziek aan. We moeten blauwe kleren aan.’ Dat werk. En de ouders moesten stilzitten.

CV Jaap Spijkers

Jaap Spijkers (1958) maakte deel uit van theatergezelschap De Trust (1988-2001) en speelt tegenwoordig bij Het Nationale Theater. Als filmacteur won hij een Gouden Kalf voor zijn rol in 1000 Rosen (1994) en als een van de vier acteurs in Cloaca (2003). Bij Het Toneel Speelt regisseerde hij onder meer Ghetto (2009), De Wijze kater (2010) en De geschiedenis van de familie Avenier (2007). Spijkers is getrouwd met actrice Myranda Jongeling, die ook bij De Trust speelde.

„Ze is een autonome dame. Op haar veertiende hadden we het over oud en nieuw toen ze zei dat ze niet meeging naar de familie. ‘Dan ben ik Londen.’ Wij verbaasd. Met wie? ‘In mijn eentje.’ Had ze een ticket gekocht om de countdown mee te maken op Trafalgar Square. Ze had een hostel geboekt, betaald van spaargeld. Dat mocht ze dan van ons, ja, zeker. We zagen dat ze dat kon.

„Bij The Nether werken we voor het eerst samen. We reden er samen heen. In de auto was zij mijn dochter en tijdens het werk de regisseuse. Ze wist wat ze wilde met het stuk en hoe ze het vorm wilde geven. Dat was prettig. Er was geen aanleiding om me als vader op te stellen.

„We hebben een goede, openhartige relatie. Als ons iets dwars zit, dan zeggen we dat. Ik weet bijna alles van haar. Over haar liefdesleven, jongens, ja, acuut. Dat ze mij belt is, denk ik, omdat ik kan luisteren. Ik stel vragen zonder oordeel. Mijn sturing is zacht. Het zijn gesprekken zonder hekken.

„Nina heeft een sterke wil en is op een bepaalde manier dominant. Bruikbare eigenschappen voor een regisseur, mits gekoppeld aan talent en inzicht. Dat talent heeft ze. Niet alleen voor het vormgeven van een idee of fantasie, maar ook voor het communiceren met acteurs.

„Ze verleidt acteurs om te zoeken voorbij de grens die ze zichzelf hebben opgelegd. Als het niet goed is, heeft ze een positieve benadering. Dan zegt ze: ‘Daar ligt nog veel ruimte. Probeer dat eens.’ Emotioneel, of fysiek. Een acteur voelt zich dan gesteund om iets te proberen.

„Ze wil graag dat haar vader en moeder mooi vinden wat ze maakt. Onze mening telt. Maar ze maakt ook prachtige dingen, zeker de laatste jaren, zoals Laura H. bij Oostpool. Zo ontzettend mooi. Haar afstudeervoorstelling, Kwartet, staat op mijn netvlies gebrand. Niet dat ik altijd alles geslaagd vind. Ze regisseerde Phaedra’s love van Sarah Kane, maar ik denk dat ze niet thuis is in die inktzwarte, bittere wereld van Kane.

„In haar regies zoekt Nina schoonheid in de vorm: dansjes, synchrone bewegingen. Maar ze is ook activistisch ingesteld. De ochtend na de verkiezingen belde ze me ernstig teleurgesteld op. Het was nog de vraag of BIJ1, waar ze op had gestemd, een zetel zou krijgen. Terwijl dat in haar vriendenkring evident was. ‘In wat voor bubbel leef ik? Waarom maak ik dan theater voor dit land?’ Dan probeer ik haar gerust te stellen en te troosten.

„Wat we delen is onze liefde voor vakmanschap, voor taal. Theu Boermans, onze regisseur bij De Trust, was daar zeer precies in. Hij luisterde meer dan hij keek en corrigeerde per woord. Zo heeft Nina wel gevoeligheid voor taal opgestoken. En waarschijnlijk ook door ons, al hebben we haar niet met boeken om de oren geslagen.

„Waar we allebei van houden, is koken. Lekker eten, ingewikkelde dingen maken. Als er iets mis is, wordt er een taart gebakken of gehaald. Via eten wordt er veel liefde gedeeld. Er komen de meest fantastische gerechten uit haar keuken. Daar praten we ook over, recepten, kruiden.

„Ik studeerde in juni 1988 af op de toneelschool en in december werd mijn dochter geboren. De ochtend dat zij werd geboren, speelde ik de laatste voorstelling van de eerste reeks van De Meeuw van Tsjechov. Daar zit een Nina Zaretsjnaja in. Daar is ze naar vernoemd.

„Acteren is tijdrovend, een dubbele baan. Haar opa en oma hebben ons gered door onze kinderen op te vangen. Ik heb me er wel schuldig over gevoeld dat we zo veel aan het werk waren. Gekscherend heb ik wel eens gezegd: als je ooit psychologische hulp nodig hebt, dan heb ik een potje gereserveerd. Maar ze neemt ons niets kwalijk. Ze weet inmiddels hoe allesoverheersend dit vak kan zijn.

„Zij heeft me wel eens gecorrigeerd op dat punt. Na een première van haar had ik nog opmerkingen. Toen heeft ze me apart genomen en gezegd: ‘Nee, nu moet je mijn vader zijn. Trots en blij.’ Dat was leerzaam.”

SF-thriller The Nether

Theater over morele grenzen in een virtuele wereld

‘The Nether’ is een theatertekst van Jennifer Haley, toneelauteur en scenarist van onder meer Netflix-serie Mindhunter. In sf-thriller The Nether gaat het over de morele grenzen in een grenzeloze virtuele wereld, het nieuwe internet, the Nether geheten. In een afgeschermd domein staat een virtueel Victoriaans huis, waar mensen tegen betaling hun lusten mogen botvieren op minderjarige jongens en meisjes. De vraag is of alles is toegestaan in een virtuele fantasie. Onder meer Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen en Jaap Spijkers spelen mee. ‘The Nether’: Amsterdam (ITA, 24 t/m 26 aug), Den Haag (Theater aan het Spui, 18, 29, 30 aug). Inl: : Amsterdam (ITA, 24 t/m 26 aug), Den Haag (Theater aan het Spui, 18, 29, 30 aug). Inl: hnt.nl

Nina over Jaap

‘Ik ken niemand die zo koppig is als Jaap’

„Het was leuk, maar ook spannend om bij The Nether met Jaap samen te werken. Want als het niet goed zou gaan: mijn relatie met mijn ouders, met Jaap, is belangrijker dan het werk. Die relatie wil ik niet in gevaar brengen.

„Door hem te regisseren, zag ik nog beter wat voor onwaarschijnlijk goede acteur hij is. Je kan hem alles vragen, alle vormen van subtiliteit.

„We reden altijd samen in de auto naar Den Haag, dus ik had een paar weken bonuspappatijd. Dat was toch het grootste cadeau. In de auto praten mannen ook makkelijker.

„We zijn close. Zien elkaar veel, spreken elkaar veel en delen veel. En we praten veel over werk.

„Hij weet misschien alles van mij, maar ik niet van hem. Dat is goed. Niet dat hij mooi weer speelt, maar het is goed dat hij het niet deelt als hij het zwaar heeft. Het is prettig dat je niet hoeft te zorgen voor je ouders. Die verhouding beschermt hij en daar ben ik blij mee.

CV Nina Spijkers

Nina Spijkers (1988) studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Kent in Canterbury. In 2014 studeerde ze af aan de Regie-opleiding van de Theaterschool Amsterdam. Spijkers was vier jaar verbonden aan Toneelschuur Producties. Haar regies van Don Carlos en Ivanov werden genomineerd voor resp. de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016 en 2017. Ivanov werd ook genomineerd voor het Nederlands Theater Festival. In Het temmen van de feeks (2019) liet ze vrouwen de mannenrollen spelen en vice versa. In 2020 regisseerde ze bejubelde voorstellingen als Dangerous Liaisons en Laura H.

„Hij is zo’n vader-vader. Hij weet veel, kan alles maken, problemen oplossen. Als ik verkeerd ben gereden, bel ik hem. Ik ben een pappa’s-kind daarin. Ook irritant voor mijn vriend, want als er een probleem is, dan bel ik eerder mijn vader dan hem.

„Bij emotionele zaken bel ik hem ook. Dan luistert hij. Hij gaat het niet meteen oplossen. Ik voel me erg veilig bij hem, met alles. Ik had een paniekstoornis, met veel paniekaanvallen. Dan kon ik hem altijd bellen. Als ik dacht er een te krijgen of er net een gehad had. Dan kon ik zeggen: ‘De komende tijd heb ik je nodig.’ Of ik kon even komen logeren.

„Mijn ouders zijn een voorbeeld voor me, absoluut. Ik ben wie ik ben door hen. Als mens, theatermaker, regisseur. Ze hebben me bewust en onbewust veel geleerd. Ze hebben me geleerd wat spelen is, wat acteren is, wat een voorstelling maken is. Door te zijn wie ze zijn. Daar ben ik ze oneindig dankbaar voor.

„Ik ben als kind zó vaak met ze mee geweest. Ik spijbelde en loog om mee te kunnen met de tourbus of bij repetities te kunnen zijn. Ik was niet te houden. Zelfs van voorstellingen die ik niet mocht zien, stukken van Werner Schwab met seks en geweld, kende ik later de tekst. Dan sliep ik in de kleedkamer en dan had ik toch alles gehoord.

„Ik heb mijn ouders in mijn jeugd ook veel gemist. Als ik zelf kinderen krijg, wil ik dat anders doen. Maar mijn jeugd was ook een Alice in Wonderland-fantasie: op kostuumzolders, in coulissen, in kleedkamers. Ik was daardoor wel een vroeg-wijs kind, dat niet altijd even goed kon opschieten met leeftijdgenoten. Te veel Tsjechov en Schwab gehoord.

„Op mijn veertiende mocht ik alleen naar Londen. Daar spreekt een groot vertrouwen uit. Ik was nogal een zelfstandige muppet. Ze zagen dat ik dat aankon en nodig had. Het was stoer van mij, maar ook van hen.

„Wat we gemeen hebben, is dat we vriendelijke en aardig zijn. Daar kun je flauw over doen, maar het zijn een soort vergeten, belangrijke eigenschappen van een mens. Dat heb ik van hem geleerd: oprechte interesse tonen, iemand op zijn gemak stellen.

„Wat we delen, is onze liefde voor oude grapjes, die we al twintig jaar doen. Tien minuten geleden hebben we nog ‘in je broekje’ gedaan. Bij het maken van de foto zei Jaap: ‘Hé, hier groeit wilde bamboe.’ Ik zei: ‘Wilde bamboe in je broekje.’ Dat gaat dan een paar keer heen en weer. Er is een rotonde in Frankrijk waar we elk jaar op vakantie gaat. Dan doet Jaap alsof hij de weg niet weet en rijdt twintig rondjes. Dan pies ik nog steeds in mijn broek van het lachen. Ik hou van dat soort rituele grapjes.

„Jaap is koppig. Ik ken niemand die zo koppig is als hij. Ik ben zo om te praten, hij niet. Hij verandert niet makkelijk van gedachten. En hoe ouder hij wordt, hoe erger dat wordt. Maar daardoor gaat hij niet snel over zijn grenzen, wat ik wel doe.

„De melancholieke, introverte mannen die hij heeft gespeeld, liggen dicht bij hem. Hij is geen feestganger. Hij heeft niet een sociaal leven met vrienden die komen eten. Hij is meer een einzelgänger, kan goed alleen zijn. Maar in gezelschap is hij niet introvert of in zichzelf teruggetrokken.

„Soms lijk ik wel een oude koppelaarster. Als hij leuk contact heeft met een andere man van zijn leeftijd, dan zeg ik: ‘Moet je daar niet vrienden mee worden, moet je die niet uitnodigen?’ Dat zou ik hem gunnen. Hij heeft zo’n capaciteit tot verbinding en liefde.

„Ik benader theater activistischer dan hij. Ik heb de drang om het publiek op te voeden. Bij hem gaat het meer over de beleving, wat je meemaakt, waar je als publiek doorheen gaat. Over het mechaniek van een voorstelling.

„Ik heb hem geleerd spelletjes te spelen. Hij kon het niet omdat hij andere mensen niet wil dwarszitten. Terwijl dat spelletjes leuk maakt. Als we nu Regenwormen spelen, dan kan hij klieren: ‘Haha, ik pak jouw dinges.’

„Als regisseur is hij fantastisch. Geestig, geweldige timing, met een berg mededogen naar de mens. Hij heeft acteurs naar mooie plekken gebracht. Hij snapt ze. Zijn allermooiste voorstelling vind ik Ghetto, met Mark Rietman en Nasrdin Dchar. Ik kon niet bij de première zijn, omdat ik in Engeland studeerde. Toen heeft de techniek van de schouwburg een skypeverbinding aangezet. Je ziet geen reet, maar zo heb ik het toch meegemaakt. Vlak na het applaus belde hij mij. Bijzonder toch, dat hij die behoefte voelde?”

Het Nationale Theater: The Nether. Regie Nina Spijkers, met o.a. Jaap Spijkers. De live uitvoeringen zijn voorlopig geannuleerd, maar de filmversie is binnenkort online te zien. Inl: . Regie Nina Spijkers, met o.a. Jaap Spijkers. De live uitvoeringen zijn voorlopig geannuleerd, maar de filmversie is binnenkort online te zien. Inl: hnt.nl Jaap Spijkers is ook te zien in De Zaak Shell van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, 21/5, NPO 3, 23.00 uur.

