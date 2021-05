Netanyahu’s kansen lijken (weer) verkeken

De Israëlische premier Netanyahu had deze dinsdag niet zijn beste dag. De tweede ronde getuigenverhoren begon in de corruptiezaak tegen hem. De nationale ombudsman kondigde een onderzoek aan naar de dodelijke ramp van vorige week. En: om 23:59 uur liep zijn mandaat af om een coalitie te vormen.

Bij een religieus festival op de berg Meron werden vorige week tientallen mensen verdrukt in de mensenmassa. Er vielen 45 doden en honderdvijftig gewonden, vrijwel allemaal ultra-orthodoxe joden. De ramp had voor Netanyahu niet op een slechter moment kunnen komen.

Het symboliseert alles wat Netanyahu’s tegenstanders hem verwijten: dat hij eigenbelang boven dat van het volk stelt, tekortschiet waar het op leiderschap aankomt, en vooral: dat hij in de zak zit van de ultra-orthodoxe (in het Hebreeuws haredi) partijen. Onder hun druk mocht er afgeweken worden van de coronamaatregelen.

De hechte alliantie tussen Netanyahu en de religieuze partijen is niet gebaseerd op liefde, maar op eigenbelang. De haredi-partijen vragen zoveel mogelijk budget en concessies voor de eigen gemeenschap en bemoeien zich verder nauwelijks met andere politieke vraagstukken. „De ramp heeft laten zien wat [die alliantie] kost”, zegt politicoloog Jonathan Rynhold. „Dat heeft Yamina wellicht ontnuchterd.”

De partij Yamina (‘rechtsaf’) van Naftali Bennett staat centraal in de mislukte coalitieonderhandelingen. Bennett wil ondanks zijn magere zeven zetels premier worden. Daar lachte Netanyahu hem in eerste instantie om uit, maar een dag voor de deadline bood hij zijn rivaal alsnog aan premier te worden, in het eerste jaar, daarna zou Netanyahu die functie weer overnemen. Dat wees Bennett af.

Alles uit de kast

Netanyahu haalt tot het laatste moment alles uit de kast om toch premier te kunnen blijven. Zijn partij pleitte zelfs voor directe premiersverkiezingen, Netanyahu wist dat hij die als populairste politicus zou winnen.

Ook het dinsdag aangekondigde onderzoek naar de toedracht van het verdrukkingsdrama laat zien dat Netanyahu zijn positie probeert te behouden. Dat klinkt namelijk goed in de oren van zijn achterban maar volgens analisten is het vooral een poging de politieke schade te beperken door een onafhankelijk staatsonderzoek vóór te zijn. De huidige ombudsman wordt niet gezien als iemand die het aandurft keiharde conclusies te trekken; hij werd benoemd op voordracht van Netanyahu.

Die ramp is belangrijk maar niet allesbepalend, dat is de ultrarechtse partij Zionut Datit (‘religieus zionisme’), door Netanyahu zelf groot gemaakt. Paradoxaal genoeg heeft Netanyahu zoveel mensen tegen zich in het harnas gejaagd dat hij afhankelijk werd van twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan.

De enige mogelijkheid voor Netanyahu om een rechtse coalitie te vormen, was steun van de Arabisch-Israëlische partij Ra’am. Zionut Datit bleef echter verkondigen niet met de „terroristen” te willen regeren en zelfs niet op gedoogsteun van zo’n partij te willen leunen.

‘Politieke meesterzet’

Het was een „politieke meesterzet” om drie extreme partijtjes samen te smeden en daarmee tienduizenden rechtse stemmen te redden, zegt Rynhold, maar nu blokkeren die partijen zelf de vorming van een regering.

Naar verwachting wijst de president Rivlin Yair Lapid aan als nieuwe formateur en krijgt Bennett dan alsnog zijn zin om als eerste premier te worden. Hoewel verschillende partijen hebben verkondigd dat een alternatieve coalitie ‘binnen een dag’ gevormd zou kunnen worden als Netanyahu opgeeft, staan er nog heel wat obstakels in de weg. Netanyahu’s tegenstanders vormen een bont gezelschap met enorme ideologische verschillen. Mochten ze er niet uitkomen, dan dreigt een vijfde verkiezingsronde. Rynhold: „De Britse premier Wilson zei eens dat een week lang is in de politiek. In de Israëlische politiek is een uur al lang.”