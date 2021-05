Jaren geleden verbleven mijn man en ik een nachtje in Keulen. In het restaurant waar we die avond aten, zagen we opeens een muis lopen. Toen we de serveerster hierop wezen zei ze zonder blikken of blozen: „Wir sind ein tierfreundliches Restaurant.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl