Marte Boneschansker: Uiteindelijk valt iedereen buiten de standaard

‘Een damesslip aantrekken, een panty aantrekken, een keurige rok, net over de knie, nylons, geen punthakken, gewoon mooie damesschoenen.” Een aimabele Vlaamse mannenstem – „Ik ben 62 jaar oud en voel me 100 procent man” – vertelt in detail over zijn voorliefde voor travestie. „Ik vind dat zalig, ik loop in huis rond en doe mijn ding. Ik krijg gewoon een erectie.”

Zo begint een van de verhalen uit Bloos de mannen, een theatrale audio-installatie over mannelijke intimiteit en seksualiteit. Daarvoor ging theatermaker Marte Boneschansker in gesprek met mannen tussen de 18 en 96 jaar. Als toeschouwer kom je in een eenpersoonscocon te liggen die draait, dubbelklapt en trilt terwijl je naar een verhaal luistert. De voorstelling gaat eind mei in première tijdens het Spring Festival in Utrecht.

Het project komt voort uit de audio-installatie Bloos, die Boneschansker drie jaar geleden maakte. Daarvoor interviewde ze vrouwen van 15 tot 90 jaar oud over dezelfde thema’s.

Het idee ontstond toen haar ouders een paar jaar geleden gingen scheiden, vertelt ze in haar studio in Amsterdam. „Mijn moeder was toen eind vijftig en ik realiseerde me dat ik geen idee had wat ze eigenlijk wilde op het gebied van seksualiteit en intimiteit. We hadden daar nooit met elkaar over gepraat. Wat zijn haar verlangens?”

‘Bloos de mannen’ is tijdens het Spring Performing Arts Festival te zien in De LiK, de voormalige gevangenis in het centrum van Utrecht. Als toeschouwer neem je in je eentje plaats in een van de negen cocons, waar je via een koptelefoon een van de verhalen hoort. Elk verhaal heeft een andere cocon, ontworpen door scenograaf Geartsje van der Zee. Daarin maak je via bewegingen, geuren en warmte een zintuigelijke ervaring mee, afgestemd op het verhaal dat je hoort. De vorm van de cocon nodigt het publiek bovendien uit tot een bepaalde houding die de hormoonhuishouding beïnvloedt. Boneschansker: „Sommige houdingen verhogen bijvoorbeeld je testosteron of je oxytocine, het knuffelhormoon. Als je een half uur in die houding ligt, verandert er iets in je gemoedstoestand.”

Openlijk praten over die thema’s gebeurt sowieso niet vaak, maar gesprekken tussen verschillende generaties zijn volgens Boneschansker al helemaal zeldzaam. Juist daarin is veel winst te behalen, want zeker voor vrouwen is het beeld van seksualiteit op latere leeftijd hardnekkig, zegt ze. „Eerst ben je sexy, dan word je moeder en dan ga je dood. Als je de meeste media mag geloven lijken dat ongeveer de stappen te zijn voor vrouwen.”

Haar vermoeden dat dat beeld niet klopte, werd bevestigd tijdens het maken van Bloos. „Een van de verrukkelijkste interviews die ik daarvoor had, was met een vrouw van 78 die simpelweg zei: ‘Ik vind het heerlijk: seks. Dan voel ik mijn lijf weer lekker, en heb ik ook geen last van artrose. Ik doe het veel en vaak.’”

Niet standaard

Marte Boneschansker maakt intieme theaterinstallaties op basis van persoonlijke interviews. Het vrouwelijk perspectief is een terugkerend thema in haar werk: behalve Bloos maakte ze onder meer de performance Tourist (2019), over de bewegingsvrijheid van jonge activistische vrouwen. Ze combineert haar werk als theatermaker met modellenwerk. Als ‘curvy’ model stond ze onder meer in Vogue, Elle, Harper’s Bazaar en Mirror Mirror. „Binnen de modellenwereld is er een enorme obsessie met jong, wit en dun. Met Bloos wilde ik laten zien dat ook als je niet aan dat standaardplaatje voldoet, je een lichaam hebt waar je zintuiglijkheid mee ervaart. En dat er op gebied van sensualiteit ook leven is als je ouder wordt.”

Lees de recensie van Bloos (de vrouwen): Intiem ervaringstheater op rauwe, industriële scheepswerf

Het gaat daarbij expliciet niet uitsluitend om seksualiteit, maar om alles wat een mens als intiem ervaart. „Dat kan heel uiteenlopend zijn. Tijdens de interviews vroeg ik de vrouwen steeds of ze een zintuigelijke ervaring wilden beschrijven die niet seksueel is, maar die ze wel als bijzonder prettig of sensueel ervaren. Iemand vond het bijvoorbeeld heerlijk om bloemen te schikken en die geur op te snuiven. Een andere vrouw zei: een stuk rood vlees eten. Maar er was ook een vrouw die de dood als grootste intimiteit ervoer. Haar partner was in haar armen gestorven. Tegen dat moment kan geen enkele andere vorm van intimiteit meer op, zei ze.”

Net als straks in Bloos de mannen het geval is, hoorden toeschouwers van Bloos de verhalen via een koptelefoon, liggend in hun eentje. Bewust heeft Boneschansker ervoor gekozen om audio centraal te stellen, en bijvoorbeeld geen beeld van de geïnterviewden in de installatie te gebruiken. „Met beeld is er het gevaar dat je van alles gaat invullen, zoals iemands klasse en achtergrond. Ogen zijn de meest veroordelende zintuigen die we hebben.”

Hoe jonger, hoe onzekerder en hoe vaker iemand zich afvraagt: hoort dit wel zo?

Boneschansker werd geprezen om de openhartigheid en zorgvuldigheid van Bloos. De verhalen waren onomwonden en zeer gedetailleerd, zonder dat het sensationeel, plastisch of onnodig expliciet werd. „De balans tussen openheid en kiesheid is perfect”, schreef NRC.

Veiligheid

Na Bloos lag een vervolg vanuit het mannelijk perspectief voor de hand. Ditmaal vroeg ze collega-theatermaker en acteur Vincent Brons om met haar mee te gaan naar de interviews. „Het helpt als er iemand met een mannelijk perspectief naast me zit. Vincent stelt vragen die ik niet kan bedenken omdat ik geen man ben. Sommige mannen vinden het bovendien prettiger om van man tot man te spreken over intieme zaken.”

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor zo’n intiem gesprek, vertelt Boneschansker. De interviews duren meestal anderhalf tot twee uur en worden gevoerd bij de mensen thuis. „Je moet een veilige situatie creëren waarin mensen vrijuit durven te spreken. Ik benadruk altijd dat ik niets gebruik waar de mensen achteraf niet meer achterstaan. Naderhand bewerk ik het interview tot een audiobestand van ongeveer een half uur en stuur dat eerst naar ze terug, voordat ik het aan iemand anders laat horen. Pas als de geïnterviewde helemaal tevreden is, gaat het bestand door naar onze componist die er een soundscape onder maakt.”

Marte Boneschansker Foto Heather Hazzan

Bij Bloos de mannen is het één keer gebeurd dat iemand zich na het gesprek bedacht en niet meer wilde dat zijn bedrage gebruikt zou worden. Het gesprek was hem toch te intiem geworden. Dat mag altijd, benadrukt Boneschansker. De persoon in kwestie kwam er overigens later op terug. „Na het audiobestand rustig te hebben teruggeluisterd, was hij er toch heel tevreden mee.”

Mijmerend

Saillant detail: tijdens de interviews ligt iedereen op de grond. „Dat geeft een soort mijmerende stem, omdat je niet de hele tijd zit te kijken wat de ander vindt van wat je vertelt. Als je tijdens het praten rustig naar boven kijkt, kom je eerder in een soort stream of consciousness, waardoor mensen dicht bij zichzelf komen. Je krijgt dan haast vanzelf een soort intimiteit.” Haar eerste vraag is altijd dezelfde: hoe oud ben je en wat vind je daarvan? „En dan ben je vaak meteen een kwartier verder, want iedereen vindt iets van zijn leeftijd.”

Zelf is ze 32 en vindt dat „best oké”. 29 vond ze ingewikkeld – „de slechte kant van de twintig” – maar nu voelt ze zich een „jonge dertiger”. Dat is ook iets wat bij de mensen die ze voor dit project interviewde vaak terugkwam, vertelt ze. „Hoe jonger, hoe onzekerder en hoe vaker iemand zich afvraagt: hoort dit wel zo?” Ze hoopt met Bloos en Bloos de mannen te laten zien dat die onzekerheid niet nodig is en iedereen op zijn of haar eigen manier buiten de heersende norm valt. „In die zin beschouw ik dit zeker als een activistisch werk.”

Ook zelf bleek ze een „hardnekkig vooroordeel” over mannen te hebben. „Ik was ervan overtuigd dat mannen heel moeizaam over hun gevoel praten. Vrouwen zijn daar heel erg getraind in. Mannenbladen draaien vaak om spieren en auto’s, in vrouwenbladen gaat het over wat je ergens bij voelt. Een van de jongens die ik sprak zei: ‘Wij hebben ook gevoel, maar ons wordt nooit iets gevraagd.’ Dan leer je er ook niet over te praten.”

Inmiddels heeft ze haar oordeel overigens bij moeten stellen. Want hoewel in haar ervaring mannen bij intieme zaken „wat vaker om de hete brij heen draaien” dan vrouwen, toonden alle mannen zich uiteindelijk toch heel gevoelig. „We spraken een negentigjarige man die stellig beweerde nooit emoties te tonen. ‘Je voelt tóch niet wat een ander voelt, dus waarom zou je dat delen?’ Toen zijn vrouw overleed is hij dagelijks veertig kilometer gaan fietsen. En op stille weggetjes dacht hij: laat maar komen, die tranen. Eigenlijk was hij heel emotioneel.”

Hoe was het eigenlijk om met een man van negentig over seks en intimiteit te praten? „Toen we hem vroegen hoe hij vroeger bezig was met zijn lichaam, zei hij: ‘Mijn lichaam? Ik was daar helemaal niet mee bezig: het was oorlog.’ Toen realiseerde ik me weer wat voor privilege het eigenlijk is om voortdurend zo veel met ons uiterlijk bezig te zijn.”

Of ze bewust op zoek is gegaan naar personen met opvallende verhalen? „Nee, want uiteindelijk valt iedereen buiten de standaard. Wel heb ik er heel bewust voor gekozen om niet alleen maar witte, heteroseksuele mannen aan het woord te laten. Ik hoop dat je je bijvoorbeeld ook kan identificeren met een Nederlands-Egyptische transman. Door een divers beeld te tonen wil ik laten zien dat iedereen anders is en dat juist dat ons allemaal verenigt.”

Bloos de mannen, tournee 22 mei t/m 11 december. Inl: , tournee 22 mei t/m 11 december. Inl: marteboneschansker.com

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven