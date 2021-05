Linkse Iglesias lijdt nederlaag in Madrid

Zo glorieus als zijn opkomst zes jaar geleden was als vertolker van de Spaanse onvrede, zo treurig was zijn afscheid van de politiek op maandagavond 4 mei. Pablo Iglesias Turrión (42) trok als kandidaat voor het regiopresidentschap van Madrid na een kansloze nederlaag tegen de PP van Isabel Díaz Ayuso nog tijdens de uitslagenavond zijn conclusies. „Ik leg al mijn functies neer”, zei Iglesias, voordat hij met omhelzingen en zoenen afscheid nam van zijn politieke vrienden. Het coronaprotocol was even van ondergeschikt belang.

Wat dat betreft was het vertrek van Iglesias misschien wel illustratief. Als leider van het radicaal-linkse Podemos stelde hij zich vanaf het begin op als iemand die boven de partijen stond. Door zijn sterke leiderschap wist de voormalig universiteitsdocent met zijn protestpartij als geen ander het verzet tegen de gevestigde orde te mobiliseren. Met de slogan ‘Sí se puede’ – gebaseerd op het ‘Yes we can’ van Barack Obama – zette hij de aanval tegen het establishment in. Met succes.

Plek veroverd

Iglesias stond aan de basis van het omvormen van Podemos van platform tot een politieke partij die een plek veroverde in een land waar tot dan toe de sociaal-democraten van de PSOE en de conservatieven van de PP de macht verdeelden. La coleta – de man met de paardenstaart – was voor velen de nieuwe hoop in crisistijd. Hij had zich laten inspireren door linkse Zuid-Amerikaanse leiders als Hugo Chávez en Evo Morales en profileerde zich als iemand die zich afzette tegen „de oude corrupte Spaanse politieke kaste”.

Met een aan Obama ontleende slogan zette Iglesias de aanval in op het establishment

Iglesias onderging een gedaanteverwisseling toen hij in 2016 in het parlement werd verkozen. Zijn piercing verdween en hij matigde zijn toon. Binnen zijn partij rekende hij hard af met leden die kritiek uitten of meer inspraak wilden. Zijn voornaamste doel, naar buiten toe, was het vloeren van premier Mariano Rajoy. Maar vlak voordat de conservatieve regering in juni 2018 viel, kwam Iglesias na de aankoop van een luxe chalet met zwembad zelf in de problemen. Hij legde zijn politieke toekomst en die van zijn partner Irene Montero Gil (nummer 2 van Podemos) in handen van de partij. Er kwam een referendum. Met 66 procent van de stemmen mochten ze door. De imago-schade was echter niet gerepareerd.

Iglesias probeerde als politicus een vlucht naar voren te maken door in januari 2020 als vicepremier en minister van Sociale Zaken toe te treden tot de regering van sociaal-democraat Pedro Sánchez. Zijn partner Montero werd minister van Gelijkheid. Het betekende in de praktijk dat Iglesias zich gemuilkorfd voelde binnen een coalitieregering die met één mond wenste te spreken. Twee maanden geleden zag hij opeens een nieuwe uitdaging in de strijd om de regio Madrid. Opnieuw wierp Iglesias zich op als het antwoord tegen de conservatieven. De gok pakte verkeerd uit, waardoor zijn politieke loopbaan nu roemloos ten einde komt.