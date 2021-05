Kolencentrales verbruikten 54 procent minder steenkool; inzet biomassa gestegen

Kolencentrales wekten in 2020 54 procent minder energie op uit steenkool in vergelijking met 2019. Dat heeft ervoor gezorgd dat de CO₂-uitstoot van die centrales formeel met 49 procent is gedaald in een jaar tijd. De centrales stookten wel 133 procent meer biomassa om energie op te wekken. Die grondstof is afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals houtsnippers, gewassen en dierlijk afval, die niet meegenomen wordt in de berekening van uitstoot. Hoeveel CO₂ is uitgestoten door de verbranding van biomassa is dus niet bekend. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) woensdag.

De NEA heeft de CO₂-uitstoot berekend van de Nederlandse bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen, dat zijn vooral bedrijven in de industrie- en energiesector. De uitstoot van alle ETS-bedrijven bij elkaar is in totaal 11,5 procent gedaald afgelopen jaar ten opzichte van 2019. In andere Europese landen is ook een daling te zien.

De door de NEA berekende uitstootdaling komt door het kabinetsbeleid die de energietransitie van kolen naar aardgas en biomassa heeft ingezet, én doordat er minder vraag was naar elektriciteit door de coronacrisis. In juni zal blijken uit onderzoek van de Emissieautoriteit of deze daling in uitstoot doorzet als de crisis straks weer voorbij is.

Urgenda-vonnis

De bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO₂-uitstoot in Nederland. Daling in uitstoot is dus van belang om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Die staan voorgeschreven in het vonnis van de klimaatzaak die was aangespannen door Urgenda dat in 2019 bekrachtigd werd door de Hoge Raad. Door dit vonnis is het kabinet verplicht om eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25 procent ten opzichte van 1990. Of dit doel gehaald gaat worden, is nog niet bekendgemaakt.

Directeur van Urgenda Marjan Minnesma vertelt woensdag aan NRC dat de milieuorganisatie verwacht dat het klimaatdoel niet gehaald is. „Eind 2019 moest de uitstoot in broeikasgassen nog met 16,5 megaton verminderd worden voor afgelopen jaar. Waarschijnlijk is het kabinet richting de 14 megaton gekomen”, aldus Minnesma. Het behalen van het doel kwam dichterbij, wat zonder corona nooit was gelukt, zegt de directeur. Maar wereldwijd was te zien dat de uitstoot aan het eind van 2020 weer op dezelfde hoogte was als in 2019. Minnesma: „Wij hebben sterk de indruk dat dit ook geldt voor Nederland.” Urgenda gaat kijken naar welke stappen de organisatie nu kan zetten om het kabinet aan het gestelde klimaatdoel te houden.