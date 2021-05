Je moet weer dromen van een betere wereld

‘Het feitelijke probleem is natuurlijk niet dat hij de waarheid geweld aandoet. Welke politicus doet dat niet”, twitterde Arjan Noorlander, politiek verslaggever van de NOS, na Ruttes leugen over Omtzigt. „Het probleem is dat het hem niet meer lukte het te verbergen.” Na de publicatie van De Notulen, vorige week, volgde er nog zo’n tweet. „Deze notities laten vooral zien hoe coalitiepolitiek in Nederland al heel lang werkt. (…) Is nu t moment dat te veranderen?”

Noorlander kreeg woedende reacties op zijn tweets: hij was een cynicus, een spreekbuis van de macht. Die woede verbaasde me, want lange tijd was dit toch hoe je praatte als je streetwise wilde overkomen. Ik dacht terug aan mijn middelbareschooltijd, eind jaren negentig , begin 2000. Activisme was iets voor wereldvreemde idealisten: het was een teken van volwassenheid om te zeggen ‘dit is hoe de dingen werken’, ‘alles draait om macht’, of ‘de mens is slecht’. Morele verontwaardiging stond gelijk aan naïviteit en dat was de allergrootste blunder die je kon maken. Je kon nog beter kwaadaardig zijn dan naïef.

Kennelijk is zulk ostentatief realisme niet cool meer, en naïef idealisme niet langer gênant. Die omslag vond de laatste jaren plaats, deels door de opkomst van een nieuwe generatie. De Amerikaanse essayist Meghan Daum beschrijft in The Problem with Everything (2019) het verschil tussen generatie X (waartoe zij zelf behoort) en die erna. Voor X’ers was stoerheid (‘toughness’) een kernwaarde; voor latere generaties is dat eerlijkheid (‘fairness’). Oftewel: waar Daum en haar generatiegenoten zich aanpasten aan het (helaas helaas) oneerlijke systeem, willen jongere mensen niet zichzelf, maar dat systeem onder handen nemen. Daums stoerheid is in waarde gekelderd.

Toch zijn het niet alleen jongeren die activistischer worden; de maatschappij als geheel stelt hogere eisen. Wat een paar jaar terug nog acceptabel was (denk aan grappen en omgangsvormen) is dat nu niet meer. De socioloog Gabriël van den Brink noemt dat ‘normatieve ophoging’. Vanaf de jaren tachtig tot omstreeks 2005 speelden morele kwesties zelden een rol in het openbare leven, zei hij vorig jaar in het online interviewprogramma De nieuwe wereld. Nu is er een tendens de andere kant op: tegenover degenen die zich trots ‘realist’ noemen, staan de moreel verontwaardigden. Van den Brink wijt deze ontwikkeling aan de opkomst van de global village, door internet, reizen en globalisering. We leven weer in een dorp, waar we weten wat goed en fout is.

Ik vind het een fascinerend verschijnsel. Even geleden, voor mijn gevoel gisteren, was iedereen die ik kende een Arjan Noorlander. En ineens is alles anders: je mag, nee moet weer dromen van een betere wereld. Zo snel kan een omwenteling gaan.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.