Het album ‘Déjà Vu’ is het psalmenboek voor de hippiegeneratie

Op 23 maart 1970 verscheen Déjà Vu, het album waarop Neil Young de muzikale broederschap kwam versterken die David Crosby, Graham Nash en Stephen Stills twee jaar eerder hadden gesloten. CSN&Y schreven pophistorie met een album waarvan in de voorverkoop al twee miljoen exemplaren verkocht werden. Songs als ‘Teach Your Children’, ‘Helpless’ en ‘Woodstock’ (de laatste geschreven door Joni Mitchell) werden onderdeel van de soundtrack van de vroege jaren zeventig.

Een psalmenboek voor de hippiegeneratie, had Déjà Vu moeten worden. Stephen Stills eiste nadrukkelijk dat de elpeehoes in een kunstleer-look werd uitgevoerd, met letters in goud gedrukt. De band Crosby, Stills, Nash & Young werd, inclusief bassist Greg Reeves, drummer Dallas Taylor en een toevallig passerende hond, afgebeeld in sepia. Alsof het groepsportret stamde uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog en er hier een historisch moment werd vastgelegd.

Van flower power en de idealen van de hippies was bij verschijning van Déjà Vu nog maar weinig over. In augustus 1969 had de bende van Charles Manson moord en doodslag gezaaid in Californië. Paranoia daalde neer over de artiestenwereld, want de mislukte songschrijver Manson had banden met de muziekindustrie. In december dat jaar maakte het Altamont-festival een gewelddadig einde aan de idylle van love & peace. Tijdens een concert van de Rolling Stones werd voor de ogen van Mick Jagger een man vermoord door Hells Angels, ingehuurd als ordedienst door de Stones zelf.

„Het was een roerige tijd”, zegt Graham Nash (79) aan de telefoon vanuit New York. „Niet in het minst voor ons als band. Het eerste Crosby, Stills & Nash-album had ons instantsucces gebracht. We leefden in een roes van sterrendom en drugs, héél veel drugs. Van cocaïne word je geen beter mens, al wisten we dat toen zelf nog niet. Alle vier zaten we in een relatiecrisis. Crosby had zijn vriendin Christine Hinton verloren bij een auto-ongeluk. Stills was aan de kant gezet door zijn geliefde Judy Collins. Mijn relatie met Joni Mitchell liep op de klippen. We haalden Neil Young erbij om de band te versterken. Stills en Young kenden elkaar nog uit The Buffalo Springfield. Die twee hadden een explosieve verstandhouding. Ze versterkten elkaar creatief, maar hun persoonlijkheden clashten.”

Het vijftigjarig jubileum van Déjà Vu had vorig jaar grootscheeps gevierd moeten worden. De pandemie, maar ook de onderlinge verhoudingen gooiden roet in het eten. „Probeer ons vieren maar eens op één lijn te krijgen als het gaat om artistieke beslissingen”, zegt Nash laconiek. „Het is een wonder dat we het in 1970 zo snel eens waren over de songkeuze van Déjà Vu. Met vier leadzangers en songschrijvers in de band hadden we geen gebrek aan goede songs. Voor de box die er deze maand van uitkomt, wilden we al het materiaal verzamelen dat toen is blijven liggen. Dat heeft een jaar langer geduurd dan gepland.”

Joni kocht een vaas, ik stak de open haard aan en een klassieke popsong was geboren

Behalve het oorspronkelijke album bevat de 50th (eigenlijk 51st) Anniversary Edition van Déjà Vu een drietal cd’s met outtakes, demo’s en vroege versies van songs die het album wel of niet haalden. Neil Young is het zuinigst; hij bewaart zijn zeldzame tracks het liefst voor zijn eigen Archives-project. Het aangrijpende ‘Birds’ werd destijds overwogen voor de groep en bleef bewaard als demo met Nash als zangpartner, maar eindigde op Youngs eigen album After the Gold Rush. Stills reserveerde ‘Change Partners’ en ‘So Begins the Task’ voor latere projecten. Crosby’s ‘The Lee Shore’ en ‘Right Between the Eyes’ van Nash waren alleen te horen op het livealbum 4 Way Street. Bij elkaar bleven er meer dan dertig opnamen bewaard die nu voor het eerst officieel geopenbaard worden. Opmerkelijk is een rudimentair ‘Our House’ van Nash in duet met Joni Mitchell, die model stond voor de dame met de vaas uit de tekst. „Zo simpel was het om een lied te schrijven,” zegt Nash nu. „Joni kocht een vaas, ik stak de open haard aan en het idee voor een klassieke popsong was geboren.”

CSNY in 1969: Dallas Taylor (links), Graham Nash, David Crosby, Stephen Stills, Neil Young en Greg Reeves. Foto Henry Diltz

Zon & liefde & harmonie

De grote kracht van Crosby, Stills & Nash waren hun zangharmonieën, zegt Nash over het eerste album. „De zon scheen in onze muziek, te meer omdat we alle drie in een bloeiende liefdesrelatie zaten. Toen dat ophield, ging muziekmaken moeizamer. Er wordt gezegd dat Déjà Vu achthonderd uur dure studiotijd heeft gekost. Ik denk dat het nog veel meer was. Crosby en ik voltooiden overdag een nummer met een complete mix, die ’s nachts door Stills volledig overhoop werd gehaald. Er waren onderlinge wrijvingen en zoiets kost tijd. De komst van Neil Young liet een wat meer duistere sfeer over onze muziek neerdalen. Begrijp me goed, ik respecteer Neil als de geweldige muzikant die hij is. Met zijn vieren was het opeens veel moeilijker om de harmonie te bewaren, letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk leverden al die gevechten achter de schermen een geweldig album op.”

Drugs waren overal, in overvloed. „Ik zou het jonge muzikanten nu niet meer aanraden, maar cocaïne versnelde het creatieve proces. Alles was we deden klonk geweldig, in onze oren. Totdat we ‘Helpless’ van Neil Young wilden opnemen en we het veel te snel speelden, keer op keer. We moesten wachten tot drie of vier uur ’s nachts voordat we voldoende waren neergekomen uit onze cocaïneroes om het op Neils trage tempo te kunnen spelen.”

CSN&Y’s optreden op het Woodstockfestival in augustus 1969 was pas de tweede keer dat ze in deze samenstelling op het podium stonden. Joni Mitchell schreef haar hymne ‘Woodstock’ terwijl ze zelf niet op het festival aanwezig was. „Ze zou met ons meekomen”, zegt Nash, „maar haar manager vond het onverstandig om naar zo’n ‘rampgebied’ te gaan terwijl ze op maandag een belangrijk tv-optreden had. Joni volgde het festival op het nieuws en schreef er een betekenisvol nummer over. Het zinnetje „We are caught in the devil’s bargain” plaatste de idylle van een half miljoen mensen vreedzaam samen op een grasveld in perspectief. De droom kon niet eeuwig duren.”

Graham Nash, 2019. Foto Gareth Cattermole/ Getty Images

Lelijke dingen

David Crosby en Graham Nash, ooit boezemvrienden, zijn niet meer on speaking terms na alle lelijke dingen die Crosby gezegd heeft over zijn medebandleden. Nash richt zich liever op de mooie momenten die ze samen hebben meegemaakt. Titelnummer ‘Déjà Vu’ met de strofe „We have all been here before” kwam voort uit Crosby’s heilige geloof in reïncarnatie, vertelt Nash. „Toen David een kind was stapte hij voor het eerst aan boord van een zeilboot. Hij wist precies wat hij moest doen. Niemand hoefde hem te vertellen hoe je moest zeilen. Hij was ervan overtuigd dat hij alles in een vorig leven al eens geleerd had. De tekstregel ‘What’s going on underground?’ sloeg op de jongeren die zich losmaakten uit de repressie van de jaren vijftig, het Eisenhower-tijdperk met zijn rigide regels en strenge generatieverschillen. Jongeren wilden geen oorlog meer, geen racisme, ze wilden gelijke rechten voor man en vrouw. Met CSN&Y stonden we midden in die idealistische periode, toen de overtuiging groeide dat muziek kon bijdragen aan een beter Amerika. Ondergrondse ideeën maakten we onderdeel van de populaire cultuur.”

Wat is er geworden van alle mooie hippie-idealen? „Al die fucking boomers zitten nu de hele dag naar een schermpje te turen”, zegt een felle Graham Nash, die een telefonisch interview prefereert boven Zoom of Skype. „De mensen zijn in zichzelf gekeerd en wachten op betere tijden, na alle ellende die Trump heeft aangericht. In onze tijd was Nixon de grote boosdoener. We gingen hem te lijf met songs als ‘Ohio’, over de moord door de Nationale Garde op vier studenten aan de Kent State University. Popmuziek was een machtig wapen.”

Déjà Vu 50th Anniversary verschijnt 14 mei op Rhino/Warner. Inl: verschijnt 14 mei op Rhino/Warner. Inl: csny.com

Graham William Nash is op 2 februari 1942 geboren in Blackpool, Engeland, en opgegroeid in Salford, bij Manchester. 1962-1968 Zanger en gitarist van The Hollies, met hits als ‘Bus Stop’ en ‘Carrie Anne’. 1968 Emigreert naar Californië en formeert Crosby, Stills & Nash met David Crosby (uit The Byrds) en Stephen Stills (Buffalo Springfield). Liefdesrelatie met Joni Mitchell. 1969 Neil Young voegt zich bij CS&N, legendarisch optreden (hun tweede ooit) tijdens het Woodstockfestival. 1971-nu soloplaten met protestsongs ‘Military Madness’ en ‘Chicago’. Activist tegen atoomenergie en milieuverontreiniging. 1972 Duo Crosby & Nash vult hiaten in het voortbestaan van CSN&Y, nooit officieel ontbonden. 2013 Autobiografie Wild Tales. 2019 Verbreekt vriendschap met Crosby na diens belediging van Young en Nash over hun nieuwe vriendinnen.

