‘Haagse rechters begrijpen Oeganda niet’

Dominic Ongwen was een gehoorzame jongen toen hij in 1988 in Noord-Oeganda op jonge leeftijd werd ontvoerd door het Verzetsleger van de Heer (LRA) en werd gedwongen om als kindsoldaat met hen mee te vechten. Toen hij zich in 2014 overgaf en bij het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag belandde, was hij een moordend monster.

Dader en slachtoffer ineen, die ambivalentie was nieuw voor het Strafhof. In februari werd Ongwen na een jarenlang proces schuldig bevonden aan 61 van de 70 aanklachten voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, in de vorm van onder andere moord, marteling, verkrachting, slavernij en het gebruik van kindsoldaten. Deze donderdag krijgt hij zijn straf te horen.

De uitspraak in februari werd in Noord-Oeganda met gemengde gevoelens en kritiek ontvangen. Stephen Oola, directeur van de Oegandese denktank Amani Institute, sprak met burgers die de uitspraak verwelkomden, maar de meerderheid van de ondervraagden sprak zijn afkeuring uit. „De veroordeling is een gerechtelijke dwaling van het ICC”, zegt Stephen Oola in een telefonisch interview. „Het heeft de rechters aan elk inbeeldingsvermogen ontbroken om Ongwens zaak te begrijpen. Dit leidt tot bittere gevoelens, bij daders en slachtoffers, en niet tot verzoening in Noord-Oeganda. De uitspraak schept een slecht precedent.”

Stephen Oola heeft de oorlog zelf meegemaakt. Hij werd geboren in Gulu, de grootste stad in het conflictgebied. „Ik groeide op tijdens de oorlog en moest als klein kind voor mijn veiligheid vele nachten in de wildernis slapen.” Hij studeerde af in vredeszaken, is advocaat en mensenrechtenactivist en leidt nu in Gulu het instituut Amani, wat vrede bekent in het Kiswahili.

„Degenen die de complexiteit van het LRA kennen, weten hoe onrechtvaardig de uitspraak tegen Ongwen is. Ik heb het over de 15.000 voormalige ontvoerden van het LRA die nu net als Ongwen met hun verleden in het reine moeten komen.” Ongwen, die uitgroeide tot een hoge commandant in het LRA, zei bij zijn overgave in 2014: „Ik ging blind en doof de bush in, en zo kom ik er ook weer uit. Ik ben nu een herboren kind, dat je zijn fouten niet mag aanrekenen. Ik ben een dwaas.”

Meest moorddadige rebellengroep

Het LRA is de meest moorddadige Afrikaanse rebellengroep van de laatste halve eeuw. Nu bestaat de groep vermoedelijk nog slechts uit enkele honderden strijders, die nadat ze uit Oeganda werden verdreven zijn neergestreken in de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo. Nergens op het continent woedt zo’n vurig debat als in Noord-Oeganda over wat te doen met daders en slachtoffers. Welk rechtssysteem kan het leed verlichten dat is veroorzaakt door deze brute en bizarre oorlog?

In 2005 vaardigde het Strafhof arrestatiebevelen uit tegen vijf kopstukken. Van die vijf is LRA-leider Joseph Kony nog steeds voortvluchtig. Drie anderen werden door hem vermoord of sneuvelden tijdens gevechten. Ongwen bleef als enige over. „Het lijkt erop dat het ICC hem daarom nu tot symbolische zondebok heeft gemaakt voor al het geweld van het LRA.”

Ongwens zus Julanda noemde hem in 2015 in een gesprek met deze krant „een schat van een jongen”. Hoe kan zo’n lieve jongen later zulke verschrikkelijke misdaden begaan? Oola: „De vraag is of deze man ooit de baas over zichzelf was. Het is alsof je zegt dat een slaaf slavernij bedrijft. Iemand wordt na zijn ontvoering op jonge leeftijd geïndoctrineerd, getraumatiseerd en gemarteld. Kan hij dan op hogere leeftijd plots controle hebben over zijn mentale vermogen, terwijl hij nog steeds in dezelfde omgeving van terreur verkeert? In Noord-Oeganda begrijpen mensen dat dilemma heel goed, maar de rechters in het verre Den Haag niet.”

Complex systeem van spiritualiteit

Ten onrechte volgens Oola zien de rechters het LRA als een conventionele guerrillabeweging, met sterke structuren en een militaire bevelvoering. „Het LRA is heel anders, het wordt bepaald door een zeer complex systeem van spiritualiteit en andere overtuigingen. Daar is in de uitspraak geheel aan voorbij gegaan”.

Magische krachten waren het sterkste wapen van het LRA. Toen Joseph Kony de beweging in 1988 oprichtte baseerde hij die op een giftige mengeling van kerkelijke rituelen en tribale magie. Kony sprak met vele tongen en de gekidnapte kinderen dienden hem als zijn betoverde volgelingen. Oola: „De rechters in Den Haag kunnen zich zulke magie niet voorstellen. Maar iedereen die het LRA kent, of het nu een professor of een militair is, zal Kony’s mystieke kracht niet ronduit afwijzen. Kony overtuigde zijn ondergeschikten ervan iets bovenmenselijks te bezitten. De rechtbank had moeten onderzoeken hoe dergelijke magie Ongwen heeft beïnvloed en wat de gevolgen daarvan zijn voor een juridisch proces.”

Botst vrede met gerechtigheid, bestraffing met verzoening? Koesteren het Westen en Afrika fundamenteel andere opvattingen over gerechtigheid? Volgens Oola is een strafrechtelijk systeem voor de gewelddaden in Noord-Oeganda niet het antwoord. Hij pleit voor de inzet van traditionele systemen waarbij niet de straf voor de dader maar de verzoening in de gemeenschap centraal staat. „Vele ontvoerde kinderen hebben die rituele weg inmiddels doorlopen, waarbij ze berouw moesten tonen en compensatie betalen.”

Moet Afrika zich nu opnieuw de vraag stellen welke rol het Internationaal Strafhof nog kan spelen op het continent? „Het dwingt ons te beseffen dat het ICC niet altijd het antwoord is. We hebben hier in Noord-Oeganda kinderen die in gevangenschap zijn geboren. Ze hebben nooit een normaal leven geleid, behalve een misdadig leven in juridische zin. Dit vonnis slaat iedere verwachting van vrede en gerechtigheid de bodem in.”