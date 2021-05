Mijn neef (15) moest weer eens een groepsproject doen voor school, wat betekent dat hij een tien haalt waarvan hij drie vrienden laat profiteren (mocht de desbetreffende docent dit lezen: het is de neef van iemand anders). Mijn zus en ik keken ademloos toe hoe hij de ene na de andere briljante alinea eruit ramde.

„Waarom doe jij eigenlijk al het werk?”, vroeg ik na een tijdje.

„Omdat ik van leren én van hoge cijfers houd”, antwoordde hij blij. Mijn zus en ik wisselden een blik. Deze gast.

„Maar zo leer je toch niet om samen te werken?”, zei mijn zus.

„Iedereen weet”, zuchtte hij, „dat groepsprojecten alleen maar zijn bedacht zodat de leraar minder nakijkwerk heeft.”

We gingen maar niet in discussie. Terwijl hij het zoveelste naslagwerk erbij pakte, sloeg ik de krant open. De coronacijfers waren weer eens gestegen.

„Deze pandemie”, zei ik, „is eigenlijk één groot mislukt groepsproject. Er was een duidelijke opdracht, houd afstand, draag die mondkap, laat je testen, blijf thuis. Het zou de mensen nader tot elkaar brengen en ze leren om op grote schaal samen te werken. Maar net zoals met de meeste groepsprojecten leerde je vooral hoe teleurstellend je groepsgenoten zijn.” En ook, dacht ik, de personen die telkens aan je clubje worden toegevoegd – als toeristen. Dat zijn dan een soort uitwisselingsstudenten die de taal niet begrijpen maar wel bier over je toetsenbord kieperen, zodat je weer van voren af aan kunt beginnen.

‘Natuurlijk is die hele coronacrisis een mislukt groepsproject”, zei de neef. „Maar dat is omdat iedereen moest meedoen. Als het bestrijden nou gewoon aan de verantwoordelijke mensen werd overgelaten, was er niets aan de hand geweest.”

„Hoe zie je dat voor je?”, schamperde de zus. „Iedereen opsluiten tot er een vaccin bij elkaar geknutseld is?”

„Goed idee”, zei de neef. „Ik heb liever dat mensen wegblijven dan dat ze meedoen en het voor de rest verknallen.”

„Maar dan leren ze toch niets?”, vroeg ik.

„Het is prima dat bepaalde types onwetend blijven hoor”, zei de neef. „Zolang die niet aan het roer staan is er niets aan de hand.”

„Je klinkt nou wel erg dictatoriaal”, zei ik.

„Ik noem het pragmatisch”, kaatste de neef terug.

„Dat is dus precies de reactie die je van een dictator zou verwachten”, mompelde de zus.

Mild beledigd besloot de neef ons de rest van de middag te negeren. Pas toen ik wegging, schoot hij me nog even aan.

„Wás corona maar een groepsproject. In plaats daarvan is het een lange reeks solotoetsen met een bedroevend gemiddelde als eindresultaat. Waardoor we allemaal blijven zitten.”

