Frans parlement stemt in met klimaatwet die terrasverwarmers verbiedt

Het Franse parlement heeft dinsdagavond ingestemd met een klimaatwet die de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent moet hebben verminderd in 2030. In het wetsvoorstel staat onder andere dat de uitbreiding van vliegvelden wordt verboden, net als het gebruik van terrasverwarmers na april 2022. Verder worden, als het voorstel wordt aangenomen, scholen verplicht eens per week een vegetarische maaltijd aan kinderen te serveren. Dat melden internationale persbureaus.

332 leden van het Lagerhuis stemden voor de wet en 77 leden tegen. In juni gaat de klimaatwet naar de senaat, waar het kabinet van president Emmanuel Macron de meerderheid heeft. De wet is afkomstig van zijn regering.

In april had het parlement al een wet aangenomen die binnenlandse vluchten schrapt op routes die in minder dan tweeënhalf uur per trein kunnen worden afgelegd. Vluchten tussen Parijs en Lyon en Bordeaux, bijvoorbeeld. Die maatregel is opgenomen in de klimaatwet. Verder zullen supermarkten plasticgebruik moeten verminderen, krijgen kledingstukken een ‘ecoscore’ die hun druk op het klimaat weergeeft en komt er een subsidie voor elektrische fietsen.

Rookbommen van Extinction Rebellion

De 40 procent reductie die de Franse regering met de wet wil bereiken is ten opzichte van de uitstoot van broeikasgassen in 1990. De Europese Unie schrijft daarentegen voor om de uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. Milieuorganisaties als Greenpeace protesteren dan ook tegen de wet, omdat ze die niet ingrijpend genoeg vinden. Met rookbommen in de hand ketenden demonstranten van Extinction Rebellion zichzelf op dinsdag vast aan de poorten van het Palais Bourbon, waar het parlement samenkomt.

