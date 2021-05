Facebooks ‘Raad van Beroep’: hef blokkade op Trumps accounts (nog) niet op

Het Facebook-account van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig nog worden geschorst. Dat is woensdag althans het langverwachte en bindende vonnis van de ‘Raad van Beroep’van het socialemediaplatform. Wel moet het Facebook-bestuur de komende maanden nagaan of Trump in deze zaak dezelfde behandeling heeft gekregen als andere gebruikers die de regels overtreden.

De toenmalig president deed in januari omstreden uitspraken over de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. De rellende meute bij het parlementsgebouw omschreef hij op Twitter als „Amerikaanse patriotten”, wat volgens het bestuur van die site kon worden geïnterpreteerd als steun voor geweld. Enkele dagen daarna werd hij geweerd van zowel Instagram, Facebook als Twitter, met op elk van die accounts tientallen miljoenen volgers. Facebook-topman Mark Zuckerberg schreef destijds dat „het risico van verder aanwakkeren van geweld” te groot was als Trump toegang zou blijven houden tot zijn platforms (Facebook en Instagram) - De Twitter-top kwam met een soortgelijke motivatie.

De blokkades leverden gemengde reacties op. Diverse academici en burgerrechtenbewegingen spoorden Facebooks raad van bestuur op om Trump permanent te weren en over de gehele linie harder op te treden tegen omstreden uitspraken van hooggeplaatsten op de platforms, zoals onder anderen de Iraanse Ayatollah-leider Ali Khamenei en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Aan de andere kant de Facebook-top van meerdere kanten beschuldigd van censuur door geen plaats te bieden voor controversieel materiaal. Zo tonden de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich kritisch.

Nieuw platform

Wegens de gevoeligheid van de zaak besloot het bedrijf deze door te sturen naar de onlangs opgerichte onafhankelijk Raad, bestaande uit academici, advocaten en juristen. Dat moest beslissen of het verbod zou worden gehandhaafd of Trumps account zou worden hersteld.

Ondertussen heeft Trump onlangs een nieuw „communicatieplaform” gelanceerd, waarbij zijn gepubliceerde berichten direct kunnen worden gedeeld op sociale media-accounts. Te lezen op de site is onder meer Trumps kritiek op de Democratische partij en de afgelopen presidentsverkiezingen, die hij verloor van president Joe Biden. „De frauduleuze presidentsverkiezingen van 2020 zullen vanaf vandaag bekend staan als DE GROTE LEUGEN!”, schreef Trump maandag.

