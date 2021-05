Facebook mocht Trump weren, maar krijgt er ook flink van langs

Facebook krijgt er hard van langs van de onafhankelijke Raad van Beroep die het zelf in het leven heeft geroepen. Deze zogeheten Oversight Board oordeelde woensdag weliswaar dat Facebook Donald Trump in januari terecht heeft verbannen van het platform en dat van dochterbedrijf Instagram. Maar verder levert de Raad scherpe kritiek op het concern.

Naar de uitspraak is internationaal met grote spanning uitgekeken. Het besluit van Facebook, en ook van Twitter en YouTube, om de toenmalige president van de Verenigde Staten de mogelijkheid te ontnemen via deze sociale media met zijn achterban te communiceren, was fel omstreden. In de eerste plaats bij de aanhang van Trump in de Verenigde Staten. Maar ook de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny sprak van „een daad van censuur”. Bondskanselier Angela Merkel vond het „problematisch”, omdat het een ingreep zou zijn in de vrije meningsuiting.

De Raad van Beroep vond wel dat Facebook gelijk had toen het Trump schorste, maar dat had nooit zonder duidelijke argumentatie „voor onbepaalde tijd” mogen gebeuren, omdat de eigen regels van Facebook in die straf niet voorzien. Ook heeft Facebook niet duidelijk gemaakt wat de criteria zijn om weer toegelaten te worden.

Facebook heeft wel de mogelijkheid om bepaalde berichten te verwijderen, gebruikers voor een bepaalde periode te schorsen, of hun pagina of account permanent te verwijderen. Maar Facebook mag gebruikers en hun volgers niet in onzekerheid laten, zoals bij Trump is gebeurd, over de duur van een schorsing.

De Raad verwijt Facebook verder dat het „zijn verantwoordelijkheden wilde ontlopen”, door eerst „zonder maatstaven een vage straf” op te leggen en de zaak vervolgens op het bord te leggen van de leden van de Raad. Facebook krijgt zes maanden de tijd om zijn beslissing te herzien, dat wil zeggen: ofwel Trump weer toelaten, of de schorsing voor een bepaalde tijd verlengen, of zijn account definitief opheffen. Daarmee ligt de bal nu weer bij Facebook.

Bestorming van het capitool

Trump werd in januari voor onbepaalde tijd van Facebook en Instagram verbannen, nadat hij tijdens de bestorming van het Capitool twee berichten op Facebook had geplaatst: eerst een videobericht en later een geschreven bericht. Daarin riep hij de woeste menigte weliswaar op om naar huis te gaan, maar ook herhaalde hij de ongefundeerde aantijging dat de presidentsverkiezing was „gestolen”, dat hij „een grote overwinning” had geboekt en dat hij van de bestormers van het parlementsgebouw hield.

Daarmee heeft Trump de Richtlijnen voor de Community, zoals Facebook zijn regels noemt, geschonden, bevestigt de Raad. Op dat moment was er een duidelijk risico dat zijn woorden het geweld nog konden verergeren. Trump had een groot bereik, stelt de Raad, met 35 miljoen volgers op Facebook en 24 miljoen op Instagram.

Facebook onder de eigen loep. Werkt dat?

Ergerlijk is dat gebruikers niet weten waar ze bij Facebook op aan kunnen, omdat het beleid „een verbijsterende warboel” is, zei een van de co-voorzitters, de staatsrechtgeleerde Michael McConnell, in een toelichting op het besluit van de Raad. Facebook zou voortdurend ad hoc besluiten nemen, in plaats van een helder en consistent beleid te voeren inzake het al dan niet verwijderen van berichten.

Gevraagd of hij gelooft dat de schorsing van Trump politiek gemotiveerd was, zei McConnell: „Dat valt met geen mogelijkheid te zeggen, omdat het besluit van Facebook niet transparant was.”

De Oversight Board bestaat uit twintig juristen, journalisten, oud-politici en activisten voor persvrijheid en mensenrechten uit de hele wereld. „Onze taak is een extreem machtige organisatie ter verantwoording te roepen”, aldus McConnell.

Dringende aanbevelingen

Behalve het bindende besluit dat de schorsing terecht was, maar aangepast en verhelderd moet worden, doet Raad nog een aantal dringende aanbevelingen. Die zijn niet bindend, maar Facebook moet er wel op reageren.

Zo zou Facebook er goed aan doen een grondig onderzoek in te stellen naar de eigen rol bij de verspreiding van „het verhaal over verkiezingsfraude en bij het oplopen van de spanningen die leidden tot het geweld op 6 januari” in en om het Capitool.

Met dat advies komt de Raad tegemoet aan critici van Facebook, die het bedrijf verwijten dat het veel te lang en in strijd met de eigen regels ophitsende berichten van Trump heeft getolereerd. Dat zelfonderzoek zou ook moeten gaan over de manier waarop de verspreiding van berichten op Facebook functioneert – en hoe daardoor „het platform misbruikt kan worden”.