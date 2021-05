Europese multinationals in actie tegen Braziliaanse ontbossingswet

Bijna veertig Europese bedrijven dreigen de samenwerking met de Braziliaanse vee- en voedselindustrie te beëindigen als het land een nieuwe wet aanneemt die ontbossing de facto stimuleert. De 39 betrokken bedrijven, waaronder het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize, schrijven dat woensdag in een brief (pdf) aan het Braziliaanse parlement.

Het gaat om een wet die volgens de bedrijven bescherming biedt aan mensen die illegaal stukken land in het Amazonegebied bezetten om er landbouw- of weidegrond van te maken. Een voorstel hiertoe ligt bij het Braziliaanse Nationaal Congres. Volgens de bedrijven is de Amazone een „vitaal onderdeel van het aardsysteem dat essentieel is voor de veiligheid van onze planeet”. Ook is het een „onderdeel van een welvarende toekomst voor Brazilianen en de hele samenleving”.

De bedrijven stellen partner te willen zijn bij het ontwikkelen van duurzame landbouw in Brazilië, waarbij de rechten van inheemse volkeren en gemeenschappen behouden blijven. Gebeurt dat niet dan zien de ondernemingen zich naar eigen zeggen genoodzaakt om de samenwerking „te heroverwegen”. Naast Ahold Delhaize hebben ook multinationals als supermarktconcerns Tesco, Aldi en Lidl en het Britse warenhuis Marks & Spencer de brief ondertekend.

Onder president Jair Bolsonaro is de ontbossing in Brazilië snel toegenomen. Zo bezuinigt Bolsonaro stelselmatig op het milieuagentschap Ibama, dat de illegale ontbossing aanpakt, en werden in 2020 bovengemiddeld veel bosgebieden in brand gestoken. Zeker 1,6 miljoen hectare bos ging vorig jaar verloren in de Amazone. Met name de oorspronkelijke bewoners en gemeenschappen in het Amazonegebied zijn daarvan de dupe. Brazilië is een van de belangrijkste exporteurs van soja en vlees ter wereld, waarvoor steeds meer grond nodig is.