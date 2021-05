Kabinet werkt aan vaccinatiebewijs voor binnenlandse evenementen

Het demissionaire kabinet hoopt de komende weken stappen te zetten richting een vaccinatiedocument dat in Nederland geldig is als toegangsbewijs voor evenementen en waarmee reizigers in het buitenland op vakantie kunnen. Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer begin juni drie weken de tijd krijgt om de wenselijkheid van het initiatief te beoordelen. Ook zal demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) er advies over vragen bij de Gezondheidsraad, zo schrijft hij aan de Kamer.

In de tussentijd onderzoekt De Jonge de technische en juridische haken en ogen van een vaccinatiepaspoort. De Europese Commissie is al langer voorstander van het plan om het toerisme weer op gang te krijgen voor reizigers die met een QR-code op hun telefoon kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief hebben getest. Zuid-Europese landen als Frankrijk en Spanje hopen via deze weg weer toeristen te kunnen toelaten.