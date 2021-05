Sinds het protest is neergeslagen staat Colombia onder hoogspanning

Ordetroepen die met scherp op ongewapende betogers schieten of op strafcampagne gaan in een opstandige volksbuurt. Burgemeesters die het leger mobiliseren, omdat politieposten en tolhuisjes in hun stad in brand worden gezet. En een politiek beschadigde president die niet lijkt te weten hoe hij midden in deze pandemie de protestgeest nog terug in de fles krijgt.

Na acht dagen van protesten staat Colombia onder grote hoogspanning. Protest dat aanvankelijk uitbrak tegen een belastingverhoging, houdt ook na de schielijke intrekking van dat plan, dit weekend, onverminderd aan. De betogers – aangevuurd door linkse actiegroepen, studentenleiders, vakbonden en de oppositie – zijn inmiddels bovenal woedend over het dodelijke geweld waarmee de autoriteiten de eerste demonstraties neersloegen.

„Het belastingplan legde zaken bloot die we al te lang hadden laten passeren, maar inmiddels sta ik hier vanwege het politiegeweld”, vertolkte een nabij Medellín betogende studente dinsdag het sentiment onder veel demonstranten tegenover journalistiek medium La Silla Vacía.

We zijn op het punt dat we niet meer terug kunnen Gustavo Petro oppositiekopstuk

Vooral in Cali, een andere grote stad, liep het geweld de afgelopen dagen volledig uit de hand. Militairen en agenten schoten gericht op geweldloze betogers en sloten een wijk af waar een vreedzaam protest aan de gang was. Daarbij zouden ook helikopters en explosieven zijn ingezet.

Er zijn door de ombudsman zeker 19 doden en ruim 800 gewonden geteld in Colombia en de vrees is dat het werkelijke aantal nog hoger ligt: zeker 85 betogers gelden als ‘verdwenen’.

Onder meer Human Rights Watch, de Amerikaanse regering-Biden en het kantoor van de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) uitten hun zorgen over het politie-optreden. Een lokale delegatie van de OHCHR werd bovendien zelf geïntimideerd door ordetroepen in Cali. „We roepen op tot kalmte.”

Dialoog afgeslagen

De sinds 2018 regerende rechtse president Iván Duque slaagt er niet in de onvrede te sussen. Zijn oorspronkelijke belastingplan moest de overheidsfinanciën op orde brengen nu de economie vorig jaar met 7 procent is gekrompen. Bij veel burgers, die de armoede, inkomensongelijkheid en werkloosheid in de coronacrisis fors zagen oplopen, stuitte dit op onbegrip.

Nadat Duque het plan zondag grotendeels introk en zijn minister van Financiën offerde, toonde hij evenwel geen berouw over het staatsgeweld tegen betogers. In een toespraak, dinsdag, noemde hij de negentien doden geheel niet. Daarentegen sprak hij steun uit aan de ordetroepen. „De bevolking moet hun werk erkennen en waarderen, en een bondgenoot zijn in de strijd tegen de misdaad.”

Een oproep aan de actievoerders en oppositie tot een nationale dialoog over alternatieven voor de gesneefde belastingmaatregelen, werd door hen afgeslagen. Gustavo Petro, oud-burgemeester van Bogotá en waarschijnlijk Duques uitdager bij de verkiezingen in 2022, voerde hierna de druk op met steun aan nieuwe protesten tegen de president. „We zijn op het punt beland dat we niet meer terug kunnen.”