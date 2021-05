Chelsea klopt Real en staat na negen jaar weer in finale CL

Chelsea staat voor het eerst sinds 2012 weer in de finale van de Champions League. De Londenaren wonnen woensdag met 2-0 van Real Madrid. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in 1-1.

Chelsea treft zaterdag 29 mei Manchester City in de finale in de Turkse stad Istanbul. Manchester United en Arsenal kunnen er donderdag voor zorgen dat ook de eindstrijd van de Europa League tussen twee Engelse clubs gaat.

Het is voor trainer Thomas Tuchel zijn tweede achtereenvolgende finale in de Champions League. Vorig seizoen moest hij met Paris Saint-Germain de beker aan Bayern München laten. Bij de Franse club werd hij in december ontslagen, waarna hij een maand later bij Chelsea Frank Lampard opvolgde.

Buitenspel

Real had de bal voor rust het meest in bezit, maar Chelsea was veel gevaarlijker. De thuisploeg leek in de achttiende minuut op voorsprong te komen, maar de treffer van Timo Werner werd wegens buitenspel afgekeurd.

Het elftal van coach Zinédine Zidane werd in de 26ste minuut voor het eerst gevaarlijk. Doelman Edouard Mendy redde goed op een schot van Karim Benzema. Chelsea sloeg direct daarna wel toe. Na voorbereidend werk van N’Golo Kanté stiftte Kai Havertz de bal tegen de lat, waarna Werner in de rebound de bal in het lege doel kopte. Benzema kreeg in de 35ste minuut zijn tweede goede kans. Mendy redde dit keer op een kopbal.

Chelsea liet in de beginfase van de tweede helft na om verder uit te lopen. Havertz kopte de bal in de 47ste minuut op de lat. Kort daarna schoot Mason Mount uit goede positie over en na een uur spelen redde doelman Thibaut Courtois goed op een inzet van Havertz.

Zidane, die met Real in 2016, 2017 en 2018 de Champions League won, bracht Marco Asensio en Federico Valverde na ruim een uur spelen in de ploeg. Chelsea bleef veruit het gevaarlijkst en schakelde steeds razendsnel om. Real had daar geen antwoord op en was zelfs machteloos. In de 85ste minuut viel het tweede doelpunt. Mount tikte op aangeven van invaller Christian Pulisic binnen. (ANP)