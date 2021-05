Brussel wil invloed inperken van ‘valsspelers’ op eigen markt – oftewel: Chinese bedrijven

Stel, je bepaalt de regels voor een wedstrijdje hardlopen. Wat doe je dan om te voorkomen dat sommige spelers dankzij pepmiddelen harder kunnen rennen dan de rest?

Inderdaad: een dopingtest, met mogelijke sancties als gevolg. Het voorbeeld werd onlangs gebruikt door een EU-ambtenaar, om uit te leggen waarom de Europese Unie zich beter moet wapenen tegen niet-Europese bedrijven die gespekt worden met staatssteun. Deze woensdag presenteerde Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) langverwachte plannen waarmee Brussel overnames kan tegenhouden of aanbestedingen kan afschermen als er een vermoeden is van ‘oneerlijke concurrentie’ door buitenlandse bedrijven. En uit alles blijkt welk land het daarbij vooral in gedachten heeft: China.

Daarmee richt Brussel zijn pijlen nauwelijks verholen op Beijing, op een moment dat de verhouding toch al onder druk staat. Nadat de EU onlangs voor het eerst in decennia sancties tegen China uitvaardigde als reactie op de behandeling van de Oeigoeren, sloeg het land onverwacht fel terug met vergeldingsmaatregelen tegen tal van Europese parlementariërs en diplomaten. De ratificatie van het nog maar onlangs gesloten investeringsverdrag zit daardoor alweer in de ijskast, erkende ook handelscommissaris Valdis Dombrovskis dinsdag. En ondertussen worstelt de EU met het innemen van een positie in de steeds openlijker koude oorlog tussen Washington en Beijing.

President Joe Biden benadrukte in zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres vorige week dat „Amerika op zal staan tegenover oneerlijke handelspraktijken” waaronder „subsidies aan staatsbedrijven”. China noemde hij daarbij expliciet als belangrijkste concurrent. Zover gaat Brussel weliswaar niet, maar opstaan tegen „oneerlijke concurrentie” wil het nu evengoed. En dat betekent in de praktijk vooral tegen China.

Want terwijl Europese bedrijven gebonden zijn aan strenge fusie- en staatssteunregels, gelden die vooralsnog niet voor concurrenten van buiten. Met behulp van ‘doping’ in de vorm van directe staatssubsidies, belastingvoordelen of goedkope leningen rennen die hun Europese rivalen voorbij. Ze troeven ze af bij aanbestedingen, of kopen ze simpelweg op. Frustratie daarover groeit binnen Europa al jaren. Ook in Nederland, waar industrieconcern VDL zich vorig jaar gepasseerd voelde toen een aanbesteding voor busvervoer werd gegund aan de Chinese onderneming BYD.

Met de nieuwe regels wil Brussel kunnen ingrijpen bij dit soort ‘concurrentieverstoring’. „We dichten een gat in ons regelboek om te garanderen dat alle bedrijven concurreren op gelijke voet”, omschreef de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) het woensdag. In de kern betekent het dat wat voor Europese bedrijven geldt, voortaan ook voor buitenlandse concurrenten geldt. Vermoedt de Europese Commissie dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door staatssteun van buiten, dan wil ze zelf een onderzoek kunnen doen met mogelijke boetes tot gevolg – precies zoals ze bij Europese bedrijven ook kan doen.

Lees ook: Plan Brussel tegen oneerlijke, vooral Chinese concurrentie

‘Regelboek’

Het nieuwe ‘regelboek’ richt zich verder specifiek op overnames en aanbestedingen. Spelers van buiten de EU moeten overnames van bedrijven met tenminste 500 miljoen euro omzet voortaan aan Brussel melden, net als aanbestedingen vanaf 250 miljoen euro. Blijkt uit onderzoek dat sprake is van oneerlijke concurrentie, dan wil de Commissie de overname of aanbesteding in het uiterste geval kunnen blokkeren. Daarnaast kan ze bedrijven opdragen activa af te stoten of staatssteun terug te betalen om de marktverstoring aan te pakken. Niet voldoen aan de meldplicht of valse informatie aanleveren kan tot hoge boetes leiden.

Met de nieuwe regels is de EU volgens Vestager „het eerste handelsblok ter wereld met instrumenten tegen schadelijke subsidies van zowel binnen als buiten de eigen markt”. Tegelijk benadrukte de Deense meermaals dat Europa staat voor een open economie, die nauw verbonden is met de rest van de wereld.

Het tekent de balanceeract waarvoor Brussel zich geplaatst ziet en die zichtbaar is in het streven naar de ietwat mistige ‘open strategische autonomie’. Enerzijds groeit binnen de EU de roep om een onafhankelijkere, assertievere rol in de wereldeconomie. Anderzijds is er vrees dat dat doorslaat in ongewenst protectionisme – onder meer bij Nederland.

Toch was het nota bene Nederland dat anderhalf jaar geleden zelf aanzet gaf tot nieuwe regels voor een „gelijk speelveld” en een eigen voorstel presenteerde. In een eerste reactie toonde demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) zich tevreden dat Brussel „de kern van de Nederlandse insteek overneemt”. De Commissie mag wat Nederland betreft zelfs nog wel wat verder gaan, en ook een monopolypositie op de thuismarkt meewegen bij een beoordeling.

Lees ook: Een profiel van Mr. Vaccin Thierry Breton

Het laat zien dat de steun voor een assertievere houding inmiddels breed gedeeld wordt. Tegelijk is de discussie over wat Europese autonomie moet betekenen allerminst beslecht. Zichtbaar wordt dat vooral in de, woensdag eveneens gepresenteerde, Europese ‘industriestrategie’. In de Commissie woedde de afgelopen maanden een ideologische clash tussen het meer ‘open’ en ‘protectionistische’ kamp – min of meer gerepresenteerd door Vestager en Breton. In het compromis erkent de EU op sommige terreinen te afhankelijk te zijn – bijvoorbeeld bij grondstoffen als kobalt of medicijnen. Meer ‘autonomie’ is op dat gebied noodzakelijk, maar in plaats van alles zelf te gaan doen, moet de EU volgens Brussel een meer diverse aanvoerketen opbouwen en grotere voorraden aanleggen.

Zelfstandiger positie

Zo schuifelt de EU maar heel voorzichtig naar een zelfstandiger positie. De belangen binnen Europa lopen immers uiteen. Vooral de Duitse economie is inmiddels sterk afhankelijk van China, en dus voelt Berlijn er weinig voor Beijing al te veel te tarten. Juist woensdag verdedigde bondskanselier Angela Merkel het investeringsakkoord met China nog eens als een „zeer belangrijk initiatief dat voor meer wederkerigheid zorgt”. Of Duitsland achter de nieuwe fermheid blijft staan als China terugslaat, is afwachten.