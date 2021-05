Britse zanger en model Nick Kamen (59) overleden

De Britse zanger Nick Kamen, die van 1986 tot 1990 enkele hits scoorde nadat hij bekend werd als hoofdrolspeler in een advertentie van het spijkerbroekenmerk Levi’s, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een vriend van zijn familie bevestigd aan BBC News. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt.

Kamen werd in 1985 bekend van de commercial van Levi’s, waarin hij zich uitkleedt in een wasserette en in boxershorts wacht totdat zijn spijkerbroek gewassen is, terwijl het nummer ‘I heard it through the grapevine’ van Marvin Gaye klinkt.

Hij kreeg door de commercial de status van sekssymbool en werd een protégé van de popster Madonna, die hem vroeg het nummer ‘Each Time You Break My Heart’, een onuitgebracht liedje van haarzelf, op te nemen. Met dat liedje, waarop Madonna optrad als achtergrondzangeres, scoorde Kamen een top-10 hit in Nederland. In 1988 werkte Madonna opnieuw mee aan zijn nummer ‘Tell Me’, dat de top van de hitparade bereikte in Italië.

In 1990 scoorde Kamen, die eigenlijk Ivor Neville Kamen heette, een hit met het nummer ‘I Promised Myself’, dat nummer één werd in Oostenrijk en Zweden.

Madonna schreef op Twitter dat haar „hart is gebroken” door het overlijden van de zanger. „Je was altijd een aardig en lief mens en je hebt teveel geleden.” Volgens de BBC zou Kamen zijn overleden na een langdurige ziekte.

De Britse zanger Boy George herdacht Kamen op zijn Instagram-account als „de mooiste en liefste man”. John Taylor van de groep Duran Duran noemde Kamen „een van de liefste en aardigste mannen” die hij ooit had ontmoet.