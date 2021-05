‘Als wijnjaar is 2021 voor ons nu al verloren’

„Deze hier is verbrand, deze ook. Deze is misschien nog te redden. Als de vorst alleen de buitenste bladeren heeft verbrand maar niet de apex, het groeipunt, is er nog hoop.”

Net als Anne-Laure Chartron inspecteren wijnbouwers dezer dagen overal in de Bourgogne, en bijna overal in Frankrijk, met een zwaar gemoed hun wijngaarden, knop voor knop. Het is 23 graden en zonnig in Puligny-Montrachet, een pittoresk dorp ten zuiden van Beaune.

Drie weken geleden vroor het hier aan de grond zeven graden. De wijngaarden werden toen opgelicht door duizenden kaarsen die de planten moesten beschermen tegen de plotse vorst. Dat leverde prachtige foto’s op, maar voor de wijnbouwers was het een nachtmerrie. Want de felle vorst van begin april heeft grote gevolgen gehad.

Het Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne schat dat de helft van de oogst in de Bourgogne verloren is gegaan. In heel Frankrijk is de wijnbouw – en de landbouw in het algemeen – geraakt. Alleen de Elzas en de Champagne bleven gespaard.

„Vier vrachtwagens hebben wij met het syndicaat van het dorp laten aanrukken, goed voor 19.000 kaarsen”, vertelt Jean Chartron, broer van Anne-Laure, in het hoofdkwartier van het Domaine Jean Chartron in Puligny-Montrachet. Er is nu een tekort aan kaarsen, en ijsheiligen – de periode van 11 tot 13 mei, wanneer de laatste nachtvorst dreigt – moet nog komen. Maar vooral: de kaarsen bleken geen partij voor de ongewoon strenge vorst dit jaar.

Chartron: „Met de kaarsen kunnen we de temperatuur drie graden doen stijgen. Maar als het min zeven is, dan is het nog altijd aan het vriezen. En vindt maar eens genoeg werkvolk om die kaarsen om twee uur ’s nachts één voor één aan te steken.”

Kaarsen plaatsen tegen de vorst is in dit deel van de Bourgogne een nieuw fenomeen. In de meer noordelijke Chablis worden ze al langer ingezet, hier pas sinds de vorst van 2016. Het probleem waar de Franse wijnbouwers mee worden geconfronteerd, is niet de vorst op zich. Het is dat de druivenplanten door steeds hogere temperaturen steeds vroeger in het jaar, té vroeg, gaan bloeien. Als het dan gaat vriezen, zijn zij een vogel voor de kat.

Wijnbouwers Anne-Laure en Jean Chartron, zus en broer. Foto Gert Van Langendonck

Opwarming van de aarde

„Kijk, het heeft altijd gevroren, dat is het probleem niet”, zegt Jean Chartron. „Maar het hele proces is met twee, drie weken opgeschoven. Toen ik klein was, vond de oogst plaats tussen 20 september en 15 oktober, nu is dat tussen 5 september en 25 september. Hetzelfde is gebeurd met de bloei, die vindt nu plaats op een moment dat de kans op vorst nog groot is. Herinnert u zich het begin van de lockdown vorig jaar? Wij liepen hier toen al in T-shirt rond. Heeft dat te maken met de opwarming van de aarde? Ik ben geneigd ja te zeggen.”

„Het wordt steeds moeilijker om wijnbouwer te zijn”, zucht zus Anne-Laure. Zij haalt er een folder bij van een nieuw product dat hun is aangeboden: elektrische draden die de wijnstokken verwarmen zonder dat er kaarsen aan te pas komen.

„Het is een goed idee, maar gaan die draden echt de hele wijnstok beschermen? Het is ook een investering: 50 à 60.000 euro per hectare. Tegelijk is iedereen bezig nieuwe technieken te bedenken om het bloeien van de druivenplanten te vertragen. Ik denk dat de oplossing eerder daar ligt.”

Bevroren wijngaarden begin april in Le Landreau, in het westen van Frankrijk. Foto Sebastien Salom-Gomis/AFP

Broer en zus Chartron zijn de vijfde generatie van een familie die sinds 1859 wijn verbouwt in Puligny-Montrachet. In die tijd zijn er wel meer tegenvallers geweest: in de jaren zestig van de negentiende eeuw werd de Franse wijnbouw bijna weggevaagd door de phylloxera, de druifluis, overgewaaid uit Amerika. Pas in 1873 werd de oplossing gevonden: enten van Franse druivenplanten op Amerikaanse.

Uit die periode stamt de traditie van de dubbele plaatsnamen in de Bourgogne. Om de heropleving van de wijnbouw te vieren, voegden veel dorpen de naam van de meest prestigieuze grand cru - een kwaliteitslabel - toe aan de eigen naam. Daarom heet Puligny nu Puligny-Montrachet, naar de meest prestigieuze wijn van de Chartrons: de Montrachet, die tot 700 euro per fles kan kosten. Juist dat hoogste prijssegment is in de Bourgogne het zwaarst getroffen.

Jean Chartron: „De schade is het grootst bij de premiers crus en de grands crus. Waarom? Omdat die op de heuvels liggen en meer aan de zon zijn blootgesteld. Daar zijn de druivenplanten dus het eerst gaan bloeien. En toen de vorst kwam, waren zij het meest kwetsbaar. Ja, 2021 wordt een verloren jaar.”

Rampenplan

Hoe groot de schade is, zal pas later blijken. De regering heeft voor de landbouw in het algemeen een rampenplan afgekondigd, waardoor extra steun wordt vrijgemaakt. Het domein Chartron is verzekerd tegen vorstschade, maar dat is bij lang niet iedereen het geval.

Voor de wijnbouw verschilt de economische impact van regio tot regio, en afhankelijk van het kwaliteitssegment. Volgens de sector zelf is het equivalent van 20 miljoen hectoliter wijn verloren gegaan, of zo’n 40 procent van de jaarlijkse productie van 45 miljoen hectoliter. Het omzetverlies is moeilijker te berekenen: de meeste wijnen worden niet verkocht in het jaar waarin ze worden geproduceerd.

Wijnboeren in de Chablis-regio steken kaarsen aan om de aantasting van wijnstokken door de vorst tegen te gaan.Foto Jeff Pachoud/AFP

De Franse wijnproductie heeft sowieso te lijden onder een verminderde vraag. Dat komt door de sluiting van de horeca door de Covid-19-pandemie, maar ook door het extra tarief van 25 procent dat Donald Trump in de laatste weken van zijn presidentschap heeft ingevoerd voor de import van Franse wijnen. Beide factoren zorgden ervoor dat in 2020 2 miljard euro van de export (in 2019 nog in totaal goed voor 14 miljard euro) is verdampt.

De verminderde vraag zorgde voor een wijnoverschot, met een eigenaardig gevolg. Omdat tegelijk door de pandemie de vraag naar handgel is toegenomen, is van twee miljoen hectoliter wijn pure alcohol gemaakt. Het equivalent van 2,66 miljoen wijnflessen wordt nu gebruikt om handen te ontsmetten.

Toch zal er straks nog wel degelijk een fles Montrachet in de winkels te vinden zijn. Alleen zal de prijs ervan door de schaarste wel hoger zijn.

„Daar zit ook een grens aan”, zegt Anne-Laure Chartron. „Wij verkopen niet alleen grands crus, onze instapwijnen beginnen op 15 euro. Je kan de prijs verhogen, maar met meer dan 10 procent is niet redelijk.”

Het zijn vooral de wijnbouwers die in bulk aan de supermarkten verkopen of in het lagere prijssegment werken, die in de problemen komen. Met name in de Bordeaux-streek, waar de wijnbouw grootschaliger is, maken wijnbouwers zich boos over dumpingprijzen door de supermarkten. Als je goed oplet, kan je in Frankrijk nu voor 2 euro uitstekende wijnen kopen. Maar voor kurk, fles, etiket, bottelen en marketing ben je al gauw 1,50 euro kwijt.

Wijnbouwer Franck Dufils maakte zich daar eerder deze maand boos over op de radiozender Europe 1. „Ik heb mijn eigen wijn in de supermarkt zien liggen voor precies 1,67 euro”, zei Dufils. „Wij redden het niet meer. Ik zie nog maar twee oplossingen: verkopen of een beslaglegging door de bank.”

Dat de situatie ernstig is, blijkt uit de recente instelling van speciale noodtelefoonnummers voor agrariërs. In 2015, het jongste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, beroofden 605 landbouwers (onder wie ook wijnboeren) zich van het leven. De Senaat hoorde eerder dit jaar meer dan honderd getuigen van die problemen en bezocht een aantal landbouwbedrijven om een oplossing te vinden.

„De moed is die mensen echt diep in de schoenen gezonken”, zegt Anne-Laure Chartron, terwijl ze in de late namiddagzon door de wijngaarden rijdt. „Maar het is typisch voor boeren dat zij daar niet over praten, ook niet onder mekaar. Niemand gaat zeggen: ik ga verkopen, of ik ga mij ophangen. Dat hoor je pas achteraf.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.