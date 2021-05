Aantal downloads van Clubhouse loopt sterk terug

Na een veelbelovende start beleeft de nieuwe audioapp Clubhouse een terugval. In april werd de app nog maar 922.000 keer gedownload, terwijl het aantal downloads in maart nog 2,7 miljoen bedroeg, en in februari zelfs 9,6 miljoen. Op Clubhouse kunnen gebruikers live deelnemen aan gesprekken in ‘rooms’. Om deel te nemen moet je door een gebruiker worden uitgenodigd. In april bleek dat persoonlijke gegevens van 1,3 miljoen gebruikers op een hackersforum terecht waren gekomen.

