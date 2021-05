8 mei 1945: waar kwamen de Canadezen vandaan?

Afgaande op de foto’s leken ze uit het niets te komen. Alsof ze zich vlak voor de Berlagebrug hadden verkleed als militairen en ze snel op hun jeeps en trucks waren gesprongen om de menigte te begroeten. In werkelijkheid hadden de Canadezen natuurlijk een hele reis achter de rug toen ze Amsterdam op 8 mei 1945 kwamen bevrijden. Ze zullen net zo naar de vrede hebben verlangd als de vermagerde bevolking die hen in de Amstellaan, tegenwoordig Vrijheidslaan, uitbundig verwelkomde.

De Seaforth Highlanders of Canada, zoals het regiment heette, had zich in 1943 een bloedige weg gebaand door de Duitse linies; eerst in Italië, onder andere op Sicilië, daarna in Noord-West Europa. Velen van hun kameraden waren tijdens die bevrijdingstocht gesneuveld en van alle Canadese regimenten hadden de Seaforth Highlanders onderweg de meeste officieren verloren.

Misschien dat ze daarom op de Berlagebrug in hun half-tracks volop zaten te glunderen: blij dat het erop zat.

De helden reden zonder te stoppen over de Middenweg naar de plek waar het allemaal gebeuren moest, de Berlagebrug

De brug was een uitgelezen plek om de bevrijding te vereeuwigen. Onder de majestueuze brug stroomt de Amstel er met een gulle brede bocht de stad in, en ook de karakteristieke toren in het midden doet het goed op foto’s – nog steeds. Een ideale setting, zou je zeggen, en inderdaad zou de heldenontvangst voor iedereen die erbij was een onvergetelijke gebeurtenis zijn.

De Seaforth Highlanders of Canada – in 1910 door Schotse emigranten opgericht als satelliet van de Britse Seaforth Highlanders – hadden kort voor hun glorieuze intocht nog gevochten op de Veluwe. Ze waren op 11 april 1945 de IJssel overgestoken en daarna hadden ze samen met andere regimenten Apeldoorn bevrijd. Soms waren ze nauwelijks op tegenstand gestuit, maar op andere plekken waren er nog slachtoffers gevallen.

In het dorpje De Glind poseerden enkele infanteristen bij een jeep, met daarop teksten als ‘Germany kaput’ en ‘here we come’. Dat ‘komen’ duurde langer dan gedacht. Tot laat in april werd er geschoten in de bossen bij Achterveld, vlogen er handgranaten over en weer, was er doodsangst. Tot dan eindelijk alle verzet was gebroken en de sprong via Bussum en Weesp naar Amsterdam kon worden gemaakt.

Aan de oostkant van de stad, in Diemen, passeerden de Seaforth Highlanders de zogenaamde bunkermuur: een meters dikke, door de Duitsers gebouwde afzetting bij de (toenmalige) Hartveldsebrug. ‘Welcome’ stond er in blije kapitalen op geschreven.

Eenmaal voorbij de Hartveldsebrug waren de Canadezen dus in Amsterdam. Maar dat telde niet; de helden reden zonder te stoppen over de Middenweg naar de plek waar het allemaal gebeuren moest, de Berlagebrug. Want op die mooie en brede brug over de Amstel was het pas echt of de bevrijders ‘de stad’ in reden.

„Het werd geheel en al onze show”, zou luitenant-kolonel Bell Irving later in een boek schrijven. En zo was het: een schitterende show van duizend militairen die in dertig voertuigen over een fotogenieke brug aan kwamen rijden om de Amsterdammers een onvergetelijk moment te bezorgen.

