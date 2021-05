50Plus-bestuur stelt integriteitsonderzoek in

Sabotage, pesterijen en intimidatie. Liane den Haan, politiek leider en het enige Tweede Kamerlid van 50Plus, schrijft dat ze het allemaal heeft meegemaakt sinds ze vorig jaar juli benaderd werd om boegbeeld van die partij te worden. In een intern relaas dat woensdag naar buiten kwam hekelt ze de interne partijcultuur die ze aantrof. Eentje van ruzies, roddel, lekken en grote ego’s. Volgens Den Haan is dat de belangrijkste oorzaak van de verkiezingsnederlaag in maart. 50Plus zakte, met net iets meer dan 100.000 kiezers, weg van drie zetels naar één zetel.

In het interne relaas, dat ze met twee campagnemedewerkers opstelde, schrijft Den Haan die „ziekmakende partijcultuur” vooral toe aan partijvoorzitter Jan Nagel en het hoofdbestuur. Nagel haalde haar vorig jaar binnen als opvolger van toenmalig partijleider Henk Krol, maar deed volgens Den Haan niets om haar tegen roddel en lastercampagnes te beschermen. „Nagel luistert naar geruchten en stemmingmakerij, maar niet naar de lijsttrekker”, schrijft ze.

Dieptepunt in haar relaas zijn pogingen van het partijbestuur haar alsnog, twee maanden voor de verkiezingsdatum, als lijsttrekker te lozen. Het partijbestuur verweet haar dat zij zonder overleg het partijstandpunt over de AOW-leeftijd wijzigde. Daarnaast stond de partij er toen slecht voor in de opiniepeilingen.

Den Haan krijgt lucht van de plannen en vraagt Nagel om spoedberaad. Die laat zich overreden om de ledenvergadering af te blazen. Het is in het relaas van Den Haan de enige keer dat de partijvoorzitter voor haar in de bres springt.

Blauwtje gelopen

Wat volgens Den Haan een rol speelde is haar verslechterde verhouding met een lid van het hoofdbestuur, dat zich eerst opstelde als haar medestander maar er later alles aan zou hebben gedaan om haar de partij uit te werken. De werkelijke reden voor die ommezwaai, zo schrijft Den Haan: „Hij heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker.” Ze wilde daarom, behalve zakelijk, niets meer met hem te maken hebben en informeerde ook Nagel, met het verzoek „dat in goede banen te leiden. De partijvoorzitter heeft daar echter niet op ingegrepen.”

Het feitenrelaas is intern als een bom ingeslagen. In appjes van verontruste leden aan het partijbestuur wordt gesproken over een #metoo-affaire. Het hoofdbestuur heeft woensdag besloten een „objectief” integriteitsonderzoek in te stellen. Dat gebeurt op verzoek van het door Den Haan beschuldigde bestuurslid, dat claimt dat er niets onbetamelijks is gebeurd.

Nagel zegt dat Den Haan hem vertrouwelijk heeft geïnformeerd dat er een „meer dan collegiale relatie” was die door haar beëindigd is, maar hij stelt dat tijdens het gesprek „niet gerept is over ongewenste intimiteiten”.

Zaterdag kiest 50Plus een nieuw hoofdbestuur, waarvoor ook het betrokken bestuurslid zich heeft gekandideerd. Intern wordt ervan uitgegaan dat Den Haan daarna opstapt bij 50Plus en als afsplitsing verdergaat in de Tweede Kamer. Ze wil zelf geen commentaar op haar relaas geven, omdat het om een intern stuk gaat.