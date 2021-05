Online bevrijdingsfestivals en 5-mei lezing van Merkel

De bondskanselier sprak het grootste deel van haar lezing over de Tweede Wereldoorlog, maar sprak ook een recente reeks terroristische aanslagen in Duitsland. „Eenieder kan een bijdrage leveren aan de handhaving van de democratie, de versterking van de mensenrechten en de bescherming van de zwakkeren. Wij moeten ons als burgers resoluut verzetten tegen elke vorm van antisemitisme en racisme, tegen elke vorm van haat en vijandigheid tegen bepaalde groepen.”

De bondskanselier Angela Merkel sprak in haar 5 mei-lezing steun uit voor de Europese integratie die na de Tweede Wereldoorlog is ingezet en waar Nederland een voorloper is geweest. „Wij Duitsers zullen nooit vergeten dat Nederland ons de hand reikte. Wij zullen altijd dankbaar zijn dat hieruit de Duits-Nederlandse vriendschap is voortgekomen.”

Om „deze bedreiging te boven te komen”, stelde ze, „kunnen we bouwen op het fundament van de Europese solidariteit”. „De Europese eenwording was van meet af aan het project van vrede en welvaart.” Ze bedankte demissionair premier Mark Rutte en sprak over de goede band tussen Duitsland en Nederland. Bondskanselier Angela Merkel tijdens de videoverbinding voor het 5-meiprogramma. Foto Annegret Hilse/Reuters

„Veel Nederlanders kwamen in opstand tegen de Duitse bezetter en hebben gevochten voor hun vrijheid.” Daarna refereerde Merkel aan filosoof Benedictus de Spinoza en sprak ze de woorden „het doel van de staat is vrijheid”. Bij het thema vrijheid kon volgens de bondskanselier de coronapandemie niet onbesproken blijven. „Onze vrijheden worden voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ingeperkt in een mate die we ons voor de pandemie niet konden voorstellen.”

Ze begon met een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. „Meer dan 200.000 mensen zijn in Nederland omgekomen”, zei Merkel. „We moeten stil blijven staan bij dat onmenselijke leed. De gepleegde misdaden zullen niet verjaren en blijven voor eeuwig de verantwoordelijkheid van Duitsland. We vergeten niet dat we het verleden ongedaan kunnen maken. Wij kunnen en moeten er de juiste lessen uit trekken.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vond het een „ongelooflijke eer om op de Nederlandse Bevrijdingsdag” de 5 mei-lezing uit te spreken. Merkel sprak via een videoverbinding vanuit Berlijn over het belang van Europese solidariteit, de goede band tussen Nederland en Duitsland en de coronapandemie.

Tienduizend ouderen in Friesland kregen de soep op woensdag bezorgd door een aantal historische en moderne defensievoertuigen. In Zeeland wordt de soep geserveerd in zorginstellingen en worden de blikken verspreid bij Voedselbanken en thuiswonende ouderen. In Groningen werd de soep dinsdagavond op de Grote Markt uitgedeeld.

Correctie (5 mei 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de uitzendingen van SBS en andere Talpakanalen samen zo’n 303.000 kijkers trokken. Het was alleen de uitzending van SBS die 300.000 kijkers trok. Dat is hierboven aangepast. De dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, die wegens corona zonder publiek plaatsvond. Foto Olivier Middendorp

De uitzending van de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam trok op dinsdagavond een recordaantal kijkers. Dat meldt de NOS , die de uitzending uitzond, net als onder andere SBS6. Meer dan 6,6 miljoen mensen volgden de herdenking via de televisie, ruim het dubbele van het aantal mensen dat vijftien jaar geleden keek. Vorig jaar was het aantal kijkers ook al erg hoog. Ook toen vond de Nationale Dodenherdenking zonder publiek plaats, vanwege de coronacrisis.

Online bevrijdingsfestivals en 5-mei lezing van Merkel

In dit blog houden we vandaag alle ontwikkelingen rondom Bevrijdingsdag bij. Om 12.00 uur houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 mei-lezing. Dat doet Merkel op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daarna gaat ze samen met demissionair premier Mark Rutte in gesprek met studenten over het belang van vrijheid. Aanvankelijk zou Merkel vorig jaar al een rede houden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, maar dat ging niet door vanwege de coronapandemie. Nu is ervoor gekozen om de toespraak via een videoverbinding te houden.

Verder wordt vandaag op verschillende plekken in Nederland de zogeheten Vrijheidssoep geserveerd. De soep, bestaande uit onder meer bladspinazie, kokosmelk, aardappel, bloemkoolrijst en broccoli, is een alternatief voor de vrijheidsmaaltijden die andere jaren werden georganiseerd, maar dit jaar door de coronapandemie niet doorgaan. In Friesland brengen 180 legervoertuigen de soep naar tienduizend ouderen in de provincie.

Daarnaast zijn er veel online bevrijdingsfestivals, waar artiesten als Davina Michelle en Jonna Fraser vanuit een hangar optreden. Het 5 mei-concert is woensdagavond in het Amsterdamse theater Carré. In het Wageningse Hotel de Wereld is gister rond middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken door burgemeester Geert van Rumund. Dat gebeurt sinds 1948 in Wageningen om „de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei” in te luiden. In Hotel de Wereld werd onderhandeld over de Duitse capitulatie in Nederland.