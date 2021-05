Zorgautoriteit: nieuw taaislijmmedicijn 75 procent te duur

De prijs van een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van taaislijmziekte moet ten minste 75 procent zakken voordat het wordt toegelaten in het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland dinsdag in een brief aan demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD). De Amerikaanse producent Vertex vraagt volgens de zorgautoriteit „een onverklaarbaar hoge prijs” voor het middel: 194.000 euro per patiënt per jaar.

De indieners zijn zeer positief over het nieuwe medicijn, genaamd Kaftrio. Dat is volgens hen effectiever voor de behandeling van taaislijmziekte dan het veelgebruikte middel Symkevi. Bovendien lijken verbeterde behandelmethoden, waaronder die met Kaftrio, te leiden tot een verbeterde longfunctie, evenals tot minder ademhalingsklachten en een hogere levensverwachting.

De vraagprijs van het medicijn is volgens Zorginstituut-bestuursvoorzitter Sjaak Wijma „maatschappelijk niet uit te leggen”. „Bij elke nieuwe stap legt de fabrikant een hogere rekening neer bij de samenleving. Terwijl ze voortborduren op kennis die eerder ontwikkeld is. Dat zou juist tot een lagere prijs moeten leiden.” De zorgautoriteit adviseert de minister om opnieuw met de producent over de prijs te onderhandelen. Ook wordt gepleit voor de introductie van „een Europese samenwerking” om sterker te staan in deze gesprekken.

Taaislijmziekte is een erfelijke en ongeneeslijke aandoening. In Nederland lijden ongeveer 1.400 mensen aan deze ziekte. Hierbij is het slijm in het hele lichaam „te taai”, waardoor organen zoals de longen langzaam achteruit gaan.