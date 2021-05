Waarom iedereen Satyajit Ray zou moeten kennen

Satyajit Ray (1921-1992) was een van de meest gevierde en geëerde filmmakers van India. Geen wonder dat hij in zijn latere carrière een beetje blasé kon zijn, als hij weer eens een belangrijke nationale of internationale filmprijs kreeg toegekend. „Kennelijk lopen er in dit land geen andere filmmakers rond die een prijs verdienen”, liet hij zich ooit ontvallen.

Een van de laatste prijzen die hij tijdens zijn leven in ontvangst nam, lijkt Ray toch met oprechte vreugde te hebben vervuld: de prijs voor zijn hele oeuvre die hij in maart 1992 kreeg bij de Oscars. Ray was vanwege een hartkwaal te ziek om naar Los Angeles te komen. In een dankwoord per videoboodschap vanaf zijn ziekenhuisbed in Calcutta – tegenwoordig Kolkata – haalde hij dierbare herinneringen op aan Hollywoodfilms.

Met zijn liefde voor Hollywoodsterren was zijn filmpassie ooit begonnen. Hij vertelde dat hij een fanbrief had geschreven aan actrice Deanna Durbin en prompt een vriendelijk antwoord kreeg. Later kwam het besef dat films ook door iemand zijn gemáákt – de regisseur. Al snel zat Ray in het donker van de bioscoop in Calcutta aantekeningen te maken over de montage van films.

In de relatief korte geschiedenis van cinema is Satyajit Ray een van de namen die we allemaal moeten kennen en wiens films we allemaal moeten zien. En herzien, zoals ik zelf behoorlijk vaak doe Martin Scorsese regisseur

Vanuit Calcutta zou hij natuurlijk nooit met de budgetten van Hollywood kunnen werken; Ray deed tijdens zijn buitengewone en veelzijdige carrière ook niet veel concessies om een groot publiek te bereiken. Met de commerciële Hindi-gesproken cinema van India (‘Bollywood’) heeft zijn vrijwel altijd Bengaals gesproken werk niets te maken. Maar het ambachtelijk niveau van het camerawerk, de acteurs en het scenario van Hollywood bleef voor hem een ijkpunt. De Oscar voor zijn hele oeuvre maakte de cirkel rond.

Enkele weken later was hij dood. Miljoenen Bengalen gingen de straat op om de beroemde filmmaker te eren. Zijn op afstand populairste film was de fantasierijke musical Goopy Gyne Bagha Byne uit 1969. Volgens schrijver Salman Rushdie heeft Rays kinderfilm dezelfde status onder West-Bengalen als The Wizard of Oz in het Westen. Inwoners van Calcutta brachten na zijn dood een eerbetoon aan Ray door zijn zelfgecomponeerde liedjes uit de musical te zingen op straat.

Cultureel icoon

De huidige festiviteiten rond Rays honderdste geboortedag op 2 mei zijn gedempt, mede door het coronavirus dat woest huishoudt in India. De Indiase overheid liet wel een nieuwe documentaire over Ray maken. Ook verschenen er boeken in India met titels als ‘Satyajit Ray in honderd anekdoten’.

Ray – ‘Manik’ voor intimi – was behalve filmmaker ook een begenadigd schrijver van jeugdliteratuur. Zijn nog altijd populaire verhalen kregen een herdruk. Hij is zo nog steeds verzekerd van zijn status als een cultureel icoon van India – vooral in de noordoostelijke provincie West-Bengalen.

In Europa en Amerika heeft Ray inmiddels vooral de status van een ‘filmmakers filmmaker’. Bij het brede publiek van filmliefhebbers is hij niet meer zo bekend, maar sommige regisseurs raken nooit over hem uitgepraat, zoals Martin Scorsese. Door zijn ontdekking van de films van Ray leerde hij als jonge would be-filmmaker dat films met een heel specifieke en lokale setting óók universele zeggingskracht kunnen hebben. Scorsese zag hoe hij films kon maken voor de hele wereld, die toch diep zijn geworteld in het Italiaans-Amerikaanse arbeidersmilieu dat hij zo goed kende.

Wes Anderson maakte zijn in India gesitueerde film The Darjeeling Limited (2007) vooral als een eerbetoon aan Ray – hij droeg de film op aan de regisseur. Hollywoodregisseur Christopher Nolan was compleet ondersteboven toen hij niet lang geleden Rays fameuze debuutfilm Pather Panchali (1955) voor het eerst zag. „Ik denk dat dat een van de beste films aller tijden is; een buitengewoon werk.”

Valkuilen

Wie was Satyajit Ray en waarom lopen nog steeds zoveel filmmakers met hem weg? Bij het beschouwen van zijn films liggen valkuilen op de loer. Zoals zijn werk te ‘oosters’ te maken: te religieus en mystiek, zoals in de Amerikaanse en Europese pers regelmatig is gebeurd. Ray was afkomstig uit een cultureel prominente (maar niet rijke) familie van aanhangers van Brahmo Samaj: een hervormingsbeweging die was ontstaan in de negentiende eeuw. De aanhangers wilden het hindoeïsme terugbrengen tot een monotheïstische kern en namen sterk afstand van orthodoxe opvattingen en rituelen. De culturele vernieuwingsbeweging stond een ideale synthese voor ogen van het beste van de Indiase en Europese cultuur, waarin de mens zich zo veelzijdig mogelijk zou kunnen ontwikkelen.

Ray was een erfgenaam van die traditie, die op hem werd overgedragen via zijn grootvader en zijn vader; succesvolle schrijvers van kinderboeken en nonsenspoëzie. Zijn grootvader en vader waren goed bevriend met de wereldberoemde dichter, schrijver, componist en publieke intellectueel Rabindranath Tagore, eveneens een erfgenaam van deze geestelijke stroming. Tagore was in 1913 de eerste Aziaat die een Nobelprijs won – voor literatuur.

Tagore zag de Europese cultuur niet uitsluitend als een schaamlap voor imperialistische uitbuiting en onderdrukking. Hij maakte zich geen illusies over de bruutheid van het koloniale regime. Maar Tagore zag tegelijkertijd dat het westerse liberalisme aanknopingspunten bood voor de ontwikkeling van persoonlijke autonomie, vrijheid en creativiteit; vooral ook voor vrouwen. Daarin lag zijn grote verschil van mening met het religieus geïnspireerde nationalisme van Gandhi, die de westerse beschaving in haar geheel afwees.

Gortdroge preken

Ray was als filmmaker een – kritische en zeker niet alleen volgzame – erfgenaam van die intellectuele traditie, die zocht naar een culturele synthese tussen Oost en West. Begin jaren veertig bezocht hij de universiteit in Shantiniketan, die Tagore had opgericht om zijn idealen gestalte te geven, maar stopte na twee jaar met zijn studie.

Aanvankelijk overheerste bij Ray zeker de westerse kant van zijn culturele vorming – hij beschouwde de preken van zijn Brahmo-geloof als gortdroog en hij had ook zijn bedenkingen bij de pastorale sfeer in Shantiniketan. Ray was verknocht aan het stadsleven in Calcutta, waar hij zijn leven lang bleef wonen.

Rays belangstelling voor eeuwige waarheden van metafysische en religieuze snit bleef altijd beperkt – anders dan het cliché over het mystieke karakter van India wil. Ray was een agnost. Zijn verbeelding was primair visueel, concreet, historisch, humanistisch, moralistisch, poëtisch en in de kern rationeel.

Bij Ray gaat het ogenblik altijd voor de eeuwigheid. Maar zijn vermogen om in zijn films zorgvuldig, precies en lang te kijken kan soms een meditatieve of mystieke sfeer oproepen.

Kosmopoliet

Toch zou het een vergissing zijn om Ray louter te zien als een humanist met een universele boodschap, die eigenlijk overal vandaan had kunnen komen. De Indiase – of beter gezegd Bengaalse – cultuur heeft zijn kunstenaarschap evenzeer gevormd. Ray was een kosmopoliet, maar een kosmopoliet met diepe wortels in zijn eigen samenleving. Om zijn werk recht te doen zijn beide dimensies belangrijk.

De Indiase kant is voor kijkers in het Westen natuurlijk wel moeilijker precies te vatten. Er valt meer uit een film van Ray te halen als de kijker meer kennis heeft van de geschiedenis, religie en cultuur van India, maar een onoverkomelijk obstakel hoeft dat niet te zijn: de kern – en de schoonheid – van Rays films blijft ook zonder al die voorkennis goed overeind.

Ray bleef zijn leven lang in gesprek met het werk van Tagore. Zijn films die zijn gebaseerd op Tagores romans en verhalen behoren tot de hoogtepunten van zijn werk: de veelzijdige omnibusfilm Three daughters (Teen Kanya, 1961), het overrompelende en romantische Charulata (1964) en de epische politieke vertelling The Home and the World (Ghare-Baire, 1984).

Meer dan bij enig ander regisseur roepen de films van Satyajit Ray in mij de meest complexe gevoelens van geluk op Pauline Kael filmcriticus

Ray heeft altijd verklaard dat hij zijn films maakte voor een Bengaals en Indiaas publiek en nauwelijks rekening hield met zijn internationale publiek. Maar het publiek dat hem voor ogen stond bestond niet zozeer uit de daadwerkelijke filmkijkers. Ray stelde zich vooral een ideaal publiek voor dat hij met zijn films hoopte te creëren; hij leed zelden aan een gebrek aan zelfvertrouwen.

Nadat hij zijn studie in Shantiniketan voortijdig had beëindigd, werkte Ray dertien jaar als reclame-ontwerper voor de Britse firma D.J. Keymer in Calcutta. Ondertussen was hij een van de oprichters van een filmclub die voorstellingen organiseerde van de beste Amerikaanse en Europese films; kopieën van films praatten de leden los bij ambassades. Ondertussen schreef Ray uitmuntende filmkritieken voor het blad van de filmclub.

Cruciale ontmoeting

In 1949 kwam Jean Renoir naar Calcutta voor zijn Indiase film The River. Ray sprak avonden lang met hem in de bar van zijn hotel – een cruciale ontmoeting. Ray beschouwde Renoirs op Mozart geïnspireerde film La règle du jeu (1939) als het summum van filmkunst. In Renoirs Hollywoodfilm The Southerner (1945) had hij gezien dat Renoir een Amerikaanse film kon maken en toch zijn eigen Franse handschrift had bewaard; een eye-opener.

Nog belangrijker was Rays verblijf van zes maanden in Londen in 1950, waar hij werkte op het hoofdkantoor van zijn reclamefirma. In die tijd zag hij naar eigen zeggen 99 films, waaronder de klassieker van het Italiaanse neorealisme Ladri di biciclette (Fietsendieven, 1948) van Vittorio De Sica. In die film zag hij een weg voorwaarts: een eenvoudig verhaal dat voor weinig geld en met amateur-acteurs op locatie was gedraaid, bleek toch grote cinema te kunnen opleveren.

Rays debuutfilm Pather Panchali (1955) is mede geïnspireerd door Ladri di biciclette en was gebaseerd op een geliefde en populaire roman van Bibhutibhushan Bandyopadhyay. Het autobiografisch geïnspireerde verhaal gaat over een gezin van brahmanen op het platteland, dat net het hoofd boven water houdt, totdat de familie wordt getroffen door het noodlot en ze een droeve aftocht moeten maken naar de stad, om daar hun geluk te beproeven.

‘Apu-trilogie’

Zoontje Apu is in de eerste film nog onderdeel van het ensemble, maar hij zal zich ontpoppen tot de hoofdpersoon in de twee vervolgfilms die Ray maakte voor wat zijn ‘Apu-trilogie’ ging heten: Aparajito (1956) en Apur Sansar (1958). Eerst zien we Apu als jong kind, dan als tiener en student die zich losmaakt van zijn milieu en ten slotte als jonge en ambitieuze schrijver, die vroeg in het huwelijk treedt maar zijn vrouw verliest in het kraambed. De drie films vormen samen een van de mooiste coming-of-age-verhalen in de filmgeschiedenis.

Rays debuutfilm was onmiddellijk een enorm succes – zowel in India als internationaal. Pather Panchali kreeg een speciale onderscheiding in Cannes als ‘beste menselijk document’. Dat was eervol, maar toch gebaseerd op een misverstand. De film blijft gewoon een kunstwerk, ook al speelt het verhaal zich af in een niet-westerse wereld van armoede en ontberingen. Ray had terecht pas echt het gevoel dat hij gearriveerd was als filmmaker toen hij in 1957 ‘gewoon’ de Gouden Leeuw won in Venetië met zijn vervolgfilm Aparajito.

De Apu-trilogie is tot op de dag van vandaag Rays visitekaartje gebleven. Maar Ray kan niet tot zijn Apu-films worden gereduceerd. Veel van de kwaliteiten van de roman waar Ray zich op baseerde zijn in het verleden ten onrechte aan Ray zelf en zijn eigen biografie toegeschreven. Zowel de harde strijd om het bestaan als de schoonheid van het Indiase platteland waren in werkelijkheid grotendeels nieuw voor hem.

Veel Italiaanse neorealisten vonden in armoede hun grote thema. Bij Ray ligt dat anders, hij heeft over alle lagen van de Indiase bevolking films gemaakt; hij had ook diepe belangstelling voor de zogeheten ‘tribale’-culturen van India. Maar de meeste van zijn films gaan over de stedelijke middenklasse, die hij het beste kende. Hij heeft ook altijd veel in de studio en met professionele acteurs gewerkt.

Creativiteit en dadendrang

Met het succes van Pather Panchali gingen de sluizen open. Geen wonder als je bedenkt dat Ray al midden dertig was en meer dan tien jaar had moeten vechten om zich als filmmaker te kunnen vestigen. In Ray had zich een enorme hoeveelheid kennis, creativiteit en dadendrang opgehoopt. Niet elke film die hij vervolgens maakte is een meesterwerk, maar veel films zijn dat wel.

Ray wisselde films over eigentijdse thema’s af met historische onderwerpen, maar het zou onjuist zijn om die films in contrast met elkaar te zien. Tussen historische en actuele thema’s lopen talloze lijnen. Ray gebruikt zijn historische films niet om te vluchten in een geïdealiseerd verleden; ook de geschiedenis zit vol conflicten, trauma’s en tekortkomingen. Het is vruchtbaarder om Rays werk te beschouwen als een geheel.

In The Goddess (Devi, 1960), dat speelt in de negentiende eeuw, raakt de rijke schoonvader van Doyamoyee er door een droom van overtuigd dat zijn schoondochter een incarnatie is van Kali, de afschrikwekkende godin die zowel over dood als leven beschikt. Als Doyamoyee zelf in haar incarnatie begint te geloven, verliest ze haar verstand. Haar rationele echtgenoot moet machteloos toekijken. De film is een scherpe en tijdloze bespiegeling over de gevaren van religieus extremisme.

Ook Rays eigentijdse films uit de jaren zestig zijn buitengewoon sterk. In The Big City (Mahanagar, 1963) zoekt Arati tegen de traditionele verhoudingen in een baan buitenshuis in Calcutta. Haar man heeft haar daartoe aangespoord, maar hij blijkt toch de nodige moeite te hebben met haar nieuwe rol. Haar schoonouders beschouwen haar baan als een schande. Op kantoor komt Arati in conflict met haar baas, die vooroordelen blijkt te koesteren tegen een collega van Britse afkomst. Ray, een meesterlijk regisseur van acteurs, schetst een portret van een samenleving, waarbij elk personage diepte krijgt; in zijn meest geslaagde films bestaan geen bijrollen.

De kroon op die eerste, gouden periode in Rays carrière is Charulata (1964), dat is gebaseerd op een autobiografisch geïnspireerde novelle van Tagore. Ray keert opnieuw terug naar de negentiende eeuw, naar de periode van cultureel ontwaken in de ‘Bengaalse renaissance’. Charu is getrouwd met Bhupati, die nauwelijks naar haar omkijkt. Charu ontwikkelt een diepe band met Bhupati’s ongetrouwde jongere neef Amal. Dat is niet ongebruikelijk in traditionele hindoestaanse familieverhoudingen. Maar Charu’s innige gevoelens voor Amal gaan ongemerkt over in romantische passie in Rays meest fijnzinnige en exquise film.

In de tweede helft van de jaren zestig begint Rays film-universum scheuren te vertonen; allereerst door een crisis in de filmindustrie van Calcutta, die meer en meer wordt overvleugeld door de commerciële Hindi-cinema van Bombay. Op de economische malaise volgen politieke troebelen. Als gevolg van de afscheiding van Oost-Pakistan – het latere Bangladesh – breekt oorlog uit en komt een grote vluchtelingenstroom op gang.

Politieke repressie

Ook in India breekt politiek geweld uit. Radicale communistische groeperingen die zich laten inspireren door Mao plegen bomaanslagen, onder meer in Calcutta. In het midden van de jaren zeventig roept de Indiase premier Indira Gandhi de noodtoestand uit, met brute politieke repressie tot gevolg.

Voor de jongere generatie heeft Ray volledig afgedaan als een representant van een oudbakken en achterhaald humanisme. Het is zeker waar dat Ray een diepe afkeer heeft van radicale ideologieën. Maar hij reageert wel op de onrust in zijn land met de zogeheten ‘Calcutta-trilogie’: drie rauwe en haast cynische films over de uitzichtloze economische, politieke en culturele malaise waardoor vooral de jongere generatie wordt getroffen.

Toen de cinema in vuur en vlam stond van innovatie en creativiteit was ik er oprecht trots op dankzij Rays films te weten dat die explosie van creatieve genialiteit ook een Indiase dimensie had Salman Rushdie schrijver

In The Adversary (Pratidwandi, 1970), Company Limited (Seemabaddha, 1971) en The Middle Man (Jana Aranya, 1975) geeft Ray lucht aan zijn diepe afkeer van een samenleving die in het teken staat van hebzucht, corruptie en materialisme. Tegelijk vervolgt Ray zijn onofficiële geschiedschrijving van India. Hij maakt Distant Thunder (Ashani Sanket, 1973) over de beruchte hongersnood in 1943, waarbij miljoenen Bengalen de dood vonden. De botsing van de traditionele Indiase feodale cultuur en het meedogenloze imperialistische regime van de Britten krijgt gestalte in zijn klassieke film The Chess Players (Shatranj Ke Khilari, 1977) – zijn meest grootschalige en kostbare film en wellicht ook de beste introductie op zijn werk.

Indiaas nationalisme

In The Home and the World (Ghare-Baire, 1984) blikt Ray terug op een vroege episode in de geschiedenis van het Indiaas nationalisme en het verzet tegen de Britten. In 1907 komen Bengalen in opstand tegen de voorgenomen tweedeling van hun land in West-Bengalen en Oost-Bengalen. De Britten hopen meer vaste greep te krijgen door het land te verdelen in twee gebieden waar respectievelijk hindoes en moslims de meerderheid zullen vormen.

Het voornemen leidt tot een brede protestbeweging, onder meer met een boycot van geïmporteerde goederen. Maar de protesten leggen ook een tweedeling bloot tussen hindoes en moslims: de veelal armere moslims kunnen zich de boycot niet veroorloven en lijden er het meest onder.

Grootgrondbezitter Nikhilesh weigert dan ook om mee te doen, terwijl zijn patriottische jeugdvriend Sandip bereid is om zo nodig voor de goede zaak slachtoffers te maken. Ondertussen raakt Nikhilesh’ vrouw Bimala in de ban van Sandip, die tenminste iets dóét tegen het onrecht in de wereld, terwijl haar man zich lijkt te verliezen in scrupules en verfijning.

Ray geeft Bimala’s standpunt in zijn film serieuze ruimte, maar hij wijst haar conclusie af. Ray ensceneerde op basis van Tagore een klassiek conflict tussen fanatiek nationalisme en gematigd humanisme. The Home and the World is een zeer actuele waarschuwing tegen politiek extremisme, zoals Devi een brandend actuele waarschuwing is gebleven tegen religieus extremisme.

Hartaanval

Ray was zelf natuurlijk niet tijdloos. Tijdens het maken van The Home and the World werd hij getroffen door een hartaanval, waarvan hij nooit meer volledig is hersteld. The Home and the World moest worden voltooid door zijn zoon, Sandip. Ray maakte daarna alleen nog een aantal kleinschalige films. Dat werk kan niet tippen aan zijn beste tijd. Maar zijn laatste film The Stranger (Agantuk, 1991) is een ontroerende persoonlijke getuigenis. De film is een nauwelijks verhuld zelfportret.

Manomohan Mitra is een schrijver en wereldreiziger, die na 35 jaar niets van zich te hebben laten horen plotseling voor de deur staat bij een nicht; het enige familielid dat hij nog heeft. Zijn nicht en haar man bekijken hem met wantrouwen: wat wil die kerel na al die tijd? Is hij wel wie hij zegt te zijn?

Met veel horten en storten weten de herenigde familieleden het onderlinge wantrouwen te overwinnen. Aan het einde van de film gaat de erudiete, eigenzinnige oom toch weer alleen verder op reis. „Het probleem van een intellectueel leven is dat je wel het hoofd ontwikkelt, maar niet het hart”, bekent Manomohan op een onbewaakt moment. Daar zit een persoonlijke bekentenis in van Ray. Lang zal hij daar ook niet bij stil hebben willen staan. Ray had niet zoveel tijd voor sentimentele praatjes.

De films van Satyajit Ray verschenen op dvd bij Artificial Eye en Criterion Collection en zijn te zien bij steamingdienst MUBI.

