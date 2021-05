Verkiezingen regio Madrid gewonnen door conservatieve Ayuso

Volgens de eerste exitpolls is de Volkspartij (PP) van Isabel Díaz Ayuso is de grote winnaar geworden van de Spaanse regioverkiezingen in Madrid. De conservatieven wisten hun zetelaantal ten opzichte van 2019 te verdubbelen, maar komen wel tekort voor de absolute meerderheid van 68 volksvertegenwoordigers. Ayuso heeft de steun van het uiterst rechtse Vox nodig om opnieuw te kunnen regeren.

De opkomst bij de Madrileense verkiezingen was met ruim 70 procent aanzienlijk groter dan anderhalf jaar geleden. Grote verliezer is het liberale Ciudadanos dat van 26 zetels in 2019 nu geen enkele rol van betekenis meer speelt. De sociaaldemocraten van de PSOE wonnen de strijd op links voor Más Madrid en het radicaal linkse Podemos.

De verkiezingscampagne van Ayuso stond in het teken van meer vrijheden voor burgers en ondernemers tijdens de coronacrisis. De huidig zittend regiopresident besloot de afgelopen maanden onder meer de bars en winkels langer open te houden in Madrid. Ze uitte daarbij felle kritiek op het strikte landelijke coronabeleid van de Spaanse premier Pedro Sánchez, die in maart vorig jaar een maandenlange nationale lockdown afkondigde.