Vanuit Somerset loopt dokter Singhal zijn ronde in een Indiaas ziekenhuis

Professor Parag Singhal liep maandagochtend om zeven uur zijn eerste ronde op de milde Covid-afdeling van het Kingsway-ziekenhuis in het Indiase Nagpur. Met een arts-assistent besprak hij de conditie van een tiental patiënten. Bloedwaarden. Zuurstof. Bijzonderheden. Zo zal hij dat deze week elke ochtend doen.

Parag Singhal is niet in Nagpur, maar in Engeland. Hij adviseert de junior arts ter plekke per videoverbinding. Om acht uur begint Singhal aan zijn reguliere werkdag in het Weston General Hospital in Weston-super-Mare, ten zuiden van Bristol.

In het Verenigd Koninkrijk wonen 65.000 artsen van Indiase komaf. Een aantal van hen staat sinds de tweede coronagolf in India bevriende collega’s op afstand terzijde met advies en mentale ondersteuning. Singhal is secretaris van de Britse beroepsvereniging van Indiase artsen in het VK, BAPIO, en probeert de medische hulpverlening te stroomlijnen.

„De situatie in India is nog steeds slecht, beangstigend. Er is nog steeds een enorm tekort aan zuurstof en de artsen raken uitgeput”, zegt Singhal in een telefonisch interview. Hij verwacht dat de acute crisis in de Indiase zorg nog zeker vier weken zal aanhouden.

Lees ook Overal in Delhi staan rijen: voor het ziekenhuis, voor zuurstof en voor de brandstapels

In India werden tot maandag twintig miljoen coronabesmettingen geteld. De pandemie eiste volgens officiële cijfers meer dan 222.000 levens, maar het werkelijke cijfer ligt vermoedelijk hoger. Het aantal nieuwe besmettingen bedroeg maandag 355.000, minder dan 400.000 die op vrijdag werden gemeld. Daar staat tegenover dat ook het aantal testen afnam.

De crisis heeft de Indiase gemeenschap in het VK gemobiliseerd. Indiase artsen proberen op meerdere fronten te helpen, vertelt Singhal. „We zamelen geld in om noodzakelijke apparatuur zoals zuurstofconcentratoren snel ter plaatse te krijgen. En sinds een week bieden we ook hulp via een virtuele hub. In een aantal ziekenhuizen in India krijgen patiënten CT-scans, maar het duurt veel te lang voordat die beoordeeld worden, soms drie tot vier dagen. Het is gewoon te druk. Dat kunnen ook cardiologen in het VK doen. Een snellere beoordeling betekent eerdere behandeling.

Helpen met triage

„We assisteren ook zorgmedewerkers die in ziekenhuizen in moeilijk bereikbare gebieden werken. Het idee daarachter is dat we helpen met de triage: wie moet naar een ziekenhuis, wie kan ook thuis verzorgd worden. Zo wordt de druk op de ziekenhuizen minder. We proberen mensen in India het zelfvertrouwen te geven dat in hele lichte gevallen patiënten ook goed thuis behandeld kunnen worden.” In de paniek van de tweede coronagolf meldden zich patiënten in het ziekenhuis die niet per se ziekenhuiszorg nodig hadden.

Maandagochtend deed Singhal zijn eerste virtuele ronde op de ziekenzaal. In de praktijk betekent dat dat ervaren medici in het VK jonge collega’s in India met expertise terzijde staan. Singhal wil de ervaringen die Britse artsen het afgelopen jaar hebben opgedaan met telewerken delen. Het is ook mogelijk om met een video-verbinding op afstand mee te kijken. „Maar we praten niet direct met de patiënt. Dat doen de artsen ter plekke.”

Singhal wil de Indiase artsen niet vervangen, maar ontlasten. De Indiase arts blijft verantwoordelijk voor de patiënt en voor de medicatie. Artsen in India hebben genoeg kennis, zegt hij, maar nu niet genoeg tijd.

Extra zuurstof

Het gaat vooral om ondersteuning, zegt Singhal. „Je hebt patiënten die zo ziek zijn dat ze op een intensive care liggen. En je hebt patiënten die iets minder ziek zijn, maar wel extra zuurstof nodig hebben. Wij kunnen helpen met die laatste categorie, zodat ervaren artsen meer tijd hebben voor de ernstig zieken. Wij helpen vooral patiënten te monitoren.”

Inmiddels hebben Singhal en zijn vrijwilligers in het VK tweehonderd patiënten uit Kingsway Hospitals ‘overgenomen’. Er hebben zich 250 specialisten gemeld als vrijwilliger bij Singhal, dat moeten er eind deze week duizend zijn, zegt hij. Ook vragen steeds meer Indiase ziekenhuizen om hulp.