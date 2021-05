UEFA: bondscoaches mogen 26 spelers oproepen voor EK voetbal

Landen die deze zomer deelnemen aan het Europees kampioenschap voetbal mogen in plaats van 23 straks toch 26 spelers oproepen voor hun selectie. Dat meldt de Europese voetbalbond UEFA dinsdag. Hierdoor kunnen bondscoaches spelers tijdens het toernooi vervangen, mochten zij positief getest worden op het coronavirus.

Er gaan al langere tijd stemmen op binnen het UEFA-comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale voetbalbonden, om de selectieregels voor het toernooi te verruimen. Ook bondscoaches Roberto Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken de wens uit extra spelers te mogen oproepen. De UEFA volgt die aanbeveling dus. Wel blijft het maximale aantal spelers dat voor een wedstrijd mag worden opgeroepen 23.

Het EK voetbal vindt tussen 11 juni en 11 juli plaats, verspreid over speelsteden in heel Europa. Het Nederlands elftal trapt het toernooi op 13 juni af met een wedstrijd tegen Oekraïne. Vervolgens neemt het elftal van bondscoach Frank de Boer het in de poulefase op tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). De drie wedstrijden worden gespeeld in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

Wanneer Nederland de definitieve selectie bekendmaakt, is nog niet bekend. De KNVB kondigt een dezer dagen het EK-programma van Oranje aan, inclusief de data waarop de voor- en definitieve selectie en hotellocaties tijdens het toernooi. Wel moeten de definitieve 26 namen op 1 juni, tien dagen voor de start van het toernooi, bij de UEFA bekend zijn. Mocht een speler na 1 juni geblesseerd raken, dan kan een land tot aan de eerste groepswedstrijd een vervanger oproepen.