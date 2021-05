Toewijding versus middelmaat

Sharad (Aditya Modak) wil een grootheid worden in de Noord-Indiase klassieke muziek. Maar heeft hij het talent om ragas te zingen? Hij staat in een veeleisende, ascetische traditie: zijn leraar Guruji (Dr. Arun Dravid) zat zelf aan de voeten van goeroe Maai, een muzikaal genie dat principieel niet optrad en nooit iets opnam. Muziek eist volledige overgave, introspectie en zelfopoffering met als beloning honger en eenzaamheid, aldus Maai. Wie uit is op geld of een gezin moet Bollywooddeuntjes zingen.

Sharad leeft in dienst van zijn meester, repeteert, mediteert en drijft onreine gedachten uit. Wat niet meevalt in het schreeuwerige Mumbai, één muisklik verwijderd van internetporno. De inzet is er, heeft hij het talent? The Disciple begint met een wedstrijd waar Sharad buiten de prijzen valt, een opmaat voor meer net-niet-momenten. Terwijl zijn snor en buik groeien en zijn oma en moeder klagen, worstelt Sharad koppig voort. Een monnik voor muziek. Voor hem geen Idols.

The Disciple, dat op het filmfestival van Venetië beste scenario won, is nu op Netflix te zien. Zonder fanfare: Netfkix kocht de film voor de Indiase markt, waar men wil expanderen. Gelukkig maar, want Court, het alom geprezen debuut van regisseur Chaitanya Tamhane uit 2014, haalde de bioscoop hier niet.

In The Disciple zet Tamhane het streven naar puurheid en perfectie subtiel af tegen de genoegens van compromis en middelmaat. De film ontrolt zich als de ragas die de soundtrack vormen: een patroon dat zich herhaalt en verandert terwijl we naar hoger inzicht spiralen. De film herinnert in de verte aan de Oscarhit Whiplash (2014), dat muzikale toewijding gelijk stelt aan een winnaarsmentaliteit. The Disciple is minder stellig. Zijn de kluizenaar-muzikanten Maai en Guruji heilige asceten of mafkezen met podiumvrees, zoals een wereldwijze muziekexpert Sharad tot diens afgrijzen vertelt? Verhult Sharads rigide fanatisme puberale angst voor volwassenheid? Wil hij zijn vaders veronderstelde falen compenseren?

Het kalme, hypnotische tempo van The Disciple is zeer bedrieglijk. Weinig films halen binnen twee uur zoveel overhoop.

Drama The Disciple Regie: Chaitanya Tamhane. Met: Aditya Modak, Arun Dravid. Te zien op Netflix ●●●●●

