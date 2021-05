Wankelt na het huwelijk ook de liefdadigheid bij Bill en Melinda Gates?

Na een huwelijk van 27 jaar constateerden Bill en Melinda Gates dat ze in de volgende fase van hun leven niet meer „samen konden groeien als een stel”. Met een korte tweet maakten ze maandagavond bekend dat ze uit elkaar gaan.

Hun scheiding zou al dicht zijn getimmerd door de twee. De belangrijkste vraag voor de rest van de wereld is evenwel hoe het verder gaat met de Bill en Melinda Gates Foundation, de filantropische stichting die is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de internationale gezondheidszorg.

Tweede geldschieter WHO

De stichting van de Gateses is na de Verenigde Staten bijvoorbeeld de tweede geldschieter van de WHO, en was in 2018/2019 goed voor 10 procent van de inkomsten van de VN-gezondheidsorganisatie.

In hun tweet stelden Bill en Melinda Gates dat ze ondanks de scheiding samen blijven werken in de Foundation. Ook de stichting zelf liet weten dat er niets zal veranderen.

Met hun filantropie en activisme groeiden de Gateses uit tot een machtig koppel dat eenvoudig toegang heeft tot regeringsleiders en media. Ook probeerden ze via hun initiatief Giving Pledge andere megaverdieners tot filantropie te bewegen en ze te laten beloven het leeuwendeel van hun vermogen aan goede doelen te besteden.

Lees ook: Melinda Gates: ‘Bill en ik geloven dat alle wezens gelijkwaardig zijn’

Bill Gates bestookte regeringsleiders jaren met waarschuwingen voor een pandemie en de noodzaak voorbereid te zijn. Toen zijn voorspelling vorig jaar met Covid-19 uitkwam bleek op schrijnende wijze dat de wereld niet was voorbereid.

Covid-vaccins

Gates zou zelf inmiddels 1 miljard dollar hebben gestoken in de aanpak van de pandemie, schreef The New York Times. Hij investeerde onder andere in de ontwikkeling van een aantal Covid-vaccins. Daarnaast legde de stichting look financiële garantstellingen op tafel zodat het Indiase Serum Institute, de grootste vaccinproducent ter wereld, op grote schaal Covid-vaccins kon produceren.

Gates was vorig voorjaar een van de eersten die duidelijk maakten dat de pandemie pas is verslagen als een groot deel van de wereld is ingeënt – dus ook landen die geen geld hebben om op grote schaal kostbare vaccins in te slaan, laat staan te ontwikkelen. Gates was een van de drijvende krachten achter Covax, de internationale organisatie die vaccins moet inkopen voor 90 arme landen.

De Gateses hebben samen de leiding bij de Foundation en beslissen samen over de koers en de prioriteiten van de organisatie die activiteiten over de hele wereld heeft en waar 1.600 mensen werken. Melinda legt daarnaast in haar werk sterk de nadruk op de zorg voor vrouwen en op de rol van vrouwen in de samenleving.

Bill Gates (65) heeft vorig jaar na 45 jaar afscheid genomen van Microsoft. Hij is volgens Forbes de op drie na rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 124 miljard dollar. De lijst wordt aangevoerd door Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) en Bernard Arnault en familie (LVMH).

Bill heeft een deel van zijn vermogen – 38,5 miljard dollar – ondergebracht in een Trust waaraan ook investeerder Warren Buffett bijdraagt. Met 51 miljard dollar is het een van de grootste filantropische fondsen ter wereld. De Britse Wellcome Trust beschikt over 40 miljard dollar, het Deense Novo Nordisk-Fonds heeft een kapitaal van 60 miljard.

De Trust van Gates beheert en belegt het vermogen en keert uit aan de Foundation, die het geld vervolgens weggeeft of uitleent. In 2019 was dat 5,8 miljard dollar, in 2018 5,5 miljard dollar.

Ter vergelijking: Nederland gaf vorig jaar volgens de OECD in totaal 5,1 miljard dollar uit aan ontwikkelingshulp. Canada 5 miljard. Duitsland kwam op 27,5 miljard, België gaf 2,2 miljard uit aan schenkingen, leningen en technische ondersteuning.

Melinda Gates (56) ging in de stichting een steeds grotere rol spelen. De jaarlijkse nieuwsbrief van de foundation, een veelgelezen publicatie, brengen ze uit onder beider naam. In haar sterk autobiografische boek over vrouwen, The Moment of Lift, schreef Melinda dat het nog niet zo eenvoudig was om naast de dominante Bill een positie te verwerven. Ze deed er drie jaar over hem te overreden haar te accepteren als co-auteur van de nieuwsbrief. „It got hot”, schreef ze over het gevecht.

Grootste areaal landbouwgrond

Het stel heeft niet bekendgemaakt hoe ze het Gates-vermogen zullen verdelen of wat er mee zal gebeuren. Het is niet bekend of ze gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden. De Gateses bezitten het grootste areaal landbouwgrond in de Verenigde Staten en de investeringsmaatschappij van Gates, Cascade Investment, heeft onder andere grote belangen in hotelketen Four Seasons, Canadian Railway en AutoNation, de grootste keten van autodealers in de VS.

Melinda heeft ook een eigen onderneming. Via Pivotal Ventures stimuleert ze in de VS sociale projecten die onder andere de positie van vrouwen moeten verbeteren. De twee ontmoetten elkaar toen Melinda eind jaren tachtig bij Microsoft ging werken. Ze zijn in 1994 getrouwd en hebben drie volwassen kinderen.