Recordaantal extreemrechtse misdrijven gemeld in Duitsland vorig jaar

In 2020 zijn er in Duitsland ruim 23.000 extreemrechtse misdrijven geregistreerd. Dat heeft de federaal minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dinsdag bekendgemaakt, melden Duitse media. Het is het hoogste aantal extreemrechtse misdrijven sinds de Duitse inlichtingendiensten in 2001 begonnen jaarlijkse statistieken bij te houden, en een stijging van bijna zes procent ten opzichte van 2019.

„Rechts-extremisme is de grootste bedreiging voor de veiligheid in ons land”, zei Seehofer bij de presentatie van de cijfers. Bij het merendeel van de geregistreerde misdrijven gaat het om verbaal geweld, maar ook fysiek geweld is toegenomen. „Deze ontwikkeling is niet alleen zeer verontrustend, maar ook diep beschamend tegen de achtergrond van onze geschiedenis,” zei Seehofer.

Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat ook het geweld tegen politici is toegenomen, evenals antisemitische misdrijven. In beide gevallen kwam het merendeel van deze misdrijven uit extreemrechtse hoek. Daarnaast nam het geweld tegen de LGBTQ-gemeenschap is vorig jaar toegenomen in Duitsland, met zeker 36 procent.

De cijfers laten bovendien zien dat er een toename is in extreemlinks en religieus geweld in Duitsland. Zo steeg het aantal extreemlinkse misdrijven vorig jaar met bijna elf procent. Het aantal misdrijven door religieuze groeperingen steeg met ruim twaalf procent. Volgens inlichtingendiensten is het met name het islamisme wat in Duitsland voor gevaar zorgt, zei Seehofer.

Aanslagen, onderzoeken en arrestaties

De afgelopen jaren is Duitsland meerdere keren opgeschrikt door aanslagen uit extreemrechtse hoek. Zo werd in 2019 de politicus Walter Lübcke vermoord vanwege zijn standpunten over migratie. De dader kreeg in januari dit jaar levenslang. In datzelfde jaar mislukte een aanslag op een synagoge in Halle. In februari 2020 werden negen mensen met een migrantenachtergrond doodgeschoten bij twee waterpijpcafés in Hanau.

Enkele maanden later werd de extreemrechtse Duitse groepering Nordadler verboden vanwege haar antisemitische ideologie. Zo wilde de groep het nationaal-socialistische gedachtegoed in Duitsland doen herleven. Weer enkele maanden later, in november, werd een groep van twaalf mannen aangeklaagd omdat ze aanslagen wilden plegen bij het Duitse parlement en bij moskeeën.

Ook binnen het Duitse leger zou er een groot probleem met extreemrechtse sympathieën zijn. Zo werden meerdere militairen in 2020 onderzocht vanwege het aanhangen van nazistische ideologieën. Hun elite-eenheid werd later opgeheven vanwege extreemrechtse incidenten. Bij een militair van een andere afdeling werd later dat jaar een inval gedaan omdat hij een terreuraanslag zou voorbereiden.

De opleving van extreemrechts in Duitsland wordt deels toegeschreven aan de coronacrisis. Vorige maand werd bekend dat de leiders van coronaprotestbeweging Querdenker werden gevolgd door inlichtingendiensten vanwege hun banden met extreemrechtse groeperingen. De leiders van de groepering werden een gevaar voor de Duitse democratie genoemd.