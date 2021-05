‘Satyajit Ray had een scherp oog voor de gevaren van fanatisme’

Voor de BBC maakte de Indiase historicus Sunil Khilnani de boeiende radioserie Incarnations – over vijftig persoonlijkheden die bepalend waren voor de geschiedenis van India. De serie resulteerde in 2016 ook in een boek met dezelfde titel. Een van de persoonlijkheden aan wie Khilnani aandacht besteedt is Satyajit Ray; de beroemdste filmmaker van India. Hoe kijkt Khilnani, ook de auteur van het standaardwerk The Idea of India (1999), aan tegen Rays positie en culturele invloed bij de viering van zijn honderdste geboortedag?

Satyajit Ray liet zich zelf met enige regelmaat sceptisch uit over het vermogen van het westerse publiek om zijn films echt te doorgronden. Sunil Khilnani, over Zoom vanuit Washington: „Aanvankelijk bestond het idee in het Westen dat Ray een soort representant of een woordvoerder moest zijn van heel India, dat hij aan de wereld moest laten zien hoe India in elkaar zit. Ook in India drukten sommige mensen hem in die rol. Dat was een last die Ray helemaal niet wilde dragen. Hij zag dat ook niet als zijn taak als filmmaker, net zomin als het de taak van Jean Renoir zou zijn om met zijn films heel Frankrijk te vertegenwoordigen.”

Aanvankelijk wilde India ‘Pather Panchali’ niet naar Cannes sturen, omdat de film te veel nadruk zou leggen op armoede. Premier Nehru moest zelf toestemming geven.

„Het idee was dat Ray alleen maar de duistere kanten liet zien van India, dat toen nog maar kort een onafhankelijk land was. Waarom liet hij geen zaken zien zoals al de nieuwe fabrieken die uit de grond werden gestampt? Dat soort gevoeligheden over het imago van India bestaan tot op zekere hoogte nog steeds. Nehru was daar veel ruimdenkender in. Als een groot regisseur zoals Ray over een bepaald onderwerp een film wilde maken, dan moest hij dat gewoon kunnen doen.”

Is het begrip voor Rays werk in de loop der jaren verbeterd?

„Inmiddels wordt hij wel gezien als een filmmaker met een eigen stijl en een eigen signatuur, maar dat is een lange weg geweest. Hij heeft vooral in Frankrijk een publiek gevonden dat zijn werk echt waardeert. In de Engelstalige wereld is dat pas later gekomen. Hij is nu vooral een filmmaker die een inspiratiebron is voor andere filmmakers met zijn gevoel voor details en nuances.”

Niet de cinema van Ray te hebben gezien is als in de wereld zijn zonder ooit de zon of maan te hebben gezien Akira Kurosawa regisseur

Hoe verliep de waardering van zijn films in India?

„Zijn werk is nooit echt onderdeel geweest van de commerciële filmdistributie in India. Dat maakte het lastig om zijn films in India te zien. Arthouse-bioscopen zijn in India pas in de jaren tachtig ontstaan. Ray hield zich ook niet aan de vaste formules van commerciële films. Daar zette hij zich juist scherp tegen af. Maar aan de andere kant zag hij zichzelf ook niet als een kunstenaar met een expliciete politieke boodschap. De geëngageerde, linkse intellectuelen hadden daarom vaak óók problemen met zijn werk. Ray valt eigenlijk overal tussenin. Hij is vooral zijn eigen weg gegaan.”

U heeft beschreven dat u zelf uw eerste film van hem zag in Londen en niet India.

„Decennialang was het gemakkelijker om een film van Ray te zien in het buitenland dan in India. Zijn films waren in India te zien bij filmclubs. Ray is zelf een van de drijvende krachten geweest achter het idee van filmclubs. Maar dat publiek was heel klein. Dat is wel de manier geweest waarop Ray invloed kon uitoefenen op jongere filmmakers, die zijn films op die manier hebben leren kennen.”

Hoe zou u Rays filmstijl typeren?

„Hij had een soort liefde voor weelderigheid en decadentie, vooral in zijn films over historische onderwerpen. Daarin doet hij enigszins denken aan Luchino Visconti. Hij voelde zich tot die wereld aangetrokken, maar hij zag ook de zwakheden en tekortkomingen ervan. Tegelijkertijd heeft hij ook de kalmte, concentratie en aandacht voor details van een regisseur als Yasujiro Ozu. Dat is een heel uitzonderlijke combinatie.”

Het werk van Satyajit Ray bevat opmerkelijke inzichten in de verhoudingen tussen culturen. Zijn ideeën blijven relevant voor de grote culturele debatten van de huidige wereld, niet in de laatste plaats in India Amartya Sen econoom

Wat waardeert u in zijn werk?

„Hij maakte films die zich op een heel herkenbare, terloopse en vanzelfsprekende manier afspelen in India. De werkelijkheid van India wordt in zijn films nooit uitgelegd of verdedigd. Ray nam gewoon aan dat de Indiase werkelijkheid interessant kon zijn voor een film, ook al had het publiek in het Westen misschien nog nooit een film uit India gezien. Hij had compleet vertrouwen in zichzelf als filmmaker. Hij drong zich nooit op aan de kijker.”

Hoe wordt er nu in India tegen Ray aangekeken?

„Hij is nog altijd geen echt populaire filmmaker. Hij is weliswaar iemand met een grote naam, maar dat wil niet zeggen dat heel veel mensen zijn films ook daadwerkelijk hebben gezien. De kosmopolitische, internationale en humanistische waarden waar hij voor stond zijn op dit moment in India niet heel populair.”

Hebben de films van Ray de huidige wereld nog iets te zeggen?

„Ray komt voort uit een lange traditie binnen de Indiase en specifiek de Bengaalse cultuur die een diepe liefde kent voor de eigen geschiedenis, cultuur en tradities, maar daarnaast ook genoeg zelfvertrouwen heeft om ook open te staan voor de wereld. Ray verzette zich tegen elke vorm van fanatisme. Hij stond altijd sceptisch tegenover religie en nationalisme. Hij had een zeer scherp oog voor de gevaren van het soort enthousiasme dat de rede volledig kan overvleugelen. Ik denk dat zijn boodschap relevanter is dan ooit.”

