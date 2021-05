Oscars zijn nu arthouse-prijzen

Vakblad Variety noemde de kijkersaantallen voor de Oscar-uitzending vorige week „onthutsend laag”. Minder dan tien miljoen Amerikaanse televisiekijkers wisten de Oscars te vinden – het laagste aantal ooit. Dat valt slechts voor een deel te verklaren door het effect van Covid. De Oscars zitten al jaren in een neerwaartse spiraal.

Dat leidt tot gemopper bij Amerikaanse columnisten en televisie-persoonlijkheden. Hollywood is Hollywood niet meer. Waar is de glamour? Waar is de droom? Traditioneel belichamen de Oscars het idee dat het mogelijk moet zijn om een brug te slaan tussen commercie en kwaliteit; films voor een breed publiek kunnen ook de beste films zijn. Dat is een mooi ideaal: democratisch en anti-elitair. Beroemde en bekroonde films zoals The Godfather en The Deer Hunter waren kaskrakers.

Die tijd is lang voorbij. Recente Oscar-winnaars als Moonlight, The Shape of Water en Parasite zijn prachtige films. Maar voor het grote publiek bestaan die films niet. Voor de huidige winnaar Nomadland zal straks hetzelfde gelden. De brug tussen commercie en kunst is al een tijdje opgehaald. De Oscars zijn nu prijzen voor arthousefilms; een niche.

Het weekblad The Economist rekende onlangs voor dat de invloed van het winnen van een Oscar op de filmmarkt inmiddels te vergelijken valt met het effect van het winnen van een grote literaire prijs bij boeken. De impact is weliswaar aanzienlijk, maar blijft beperkt tot het tamelijk kleine segment van het publiek dat geïnteresseerd is in literaire fictie dan wel in artistieke cinema.

De voornaamste oorzaak van de huidige versplintering is technologisch. Door de opkomst van streamingdiensten is de tijd gewoon voorbij dat heel veel mensen op hetzelfde moment naar hetzelfde keken. Daar kunnen ook de Oscars niet tegenop. Het is juist andersom: de streamers zijn bezig de Oscars over te nemen.

Ook de activistische roep om meer diversiteit speelt mogelijk een rol. Als een belangrijk deel van de Amerikanen – wellicht onterecht – aanneemt dat politieke opvattingen, eisen van representatie en quota een belangrijkere rol spelen dan de films zelf, zullen de kijkcijfers van de Oscars onvermijdelijk dalen. Dan zullen ook minder mensen geneigd zijn om de bekroonde films zelf in de bioscoop te willen zien.

‘Diversiteit’ is natuurlijk ook een tamelijk leeg en abstract begrip. Achter die verzamelterm gaan heel verschillende mensen schuil, afkomstig uit heel verschillende groepen, met een heel uiteenlopende belangstelling. Er is weinig reden om aan te nemen dat het publiek ‘van kleur’ – nog zo’n abstractie – meer interesse heeft voor arthouse dan het witte publiek.

Het activistische streven naar meer diversiteit heeft als doel om de mainstream van de cultuur veelzijdiger en veelkleuriger te maken. Maar het netto-resultaat zou wel eens kunnen zijn dat de mainstream meer en meer verbrokkelt en uiteindelijk gewoon verdwijnt. Dat is niet per se iets om te betreuren. De samenleving moet dat er misschien gewoon voor over hebben. Alles heeft een prijs.

Peter de Bruijn is filmrecensent.