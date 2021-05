Mexico maakt excuses aan Maya’s voor ‘eeuwenlang onrecht’

De Mexicaanse regering heeft maandag voor het eerst publiekelijk excuses gemaakt naar de inheemse Maya-beschaving voor het onrecht dat hen is aangedaan in de eeuwen sinds de Spaanse verovering. Dat melden internationale persbureaus. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador sprak tijdens een toespraak over „de verschrikkelijke misdaden” die de Maya’s moesten ondergaan tijdens „de verovering, gedurende drie eeuwen van koloniale overheersing en twee eeuwen van een onafhankelijk Mexico”.

De woorden van de Mexicaanse leider maakten deel uit van een toespraak in Tihosuco, eet kleine plaatsje in het zuidoosten van het land en een traditionele Maya-stad. De bijeenkomst is een van de vele evenementen waarmee Mexico dit jaar stilstaat bij de vijfhonderd jaar sinds de Spaanse verovering en tweehonderd jaar onafhankelijkheid.

In zijn speech verwees Obrador onder meer naar de zogeheten kastenoorlog in de negentiende eeuw, een opstand waarbij tot slaaf gemaakte Maya’s in het zuidoosten van Mexico in verzet kwamen tegen onder anderen witte overheersers. Bij die gebeurtenissen zouden naar schatting 250.000 mensen zijn omgekomen.

‘Racisme en discriminatie’

De president werd maandag onder anderen vergezeld door de president van Guatemala Alejandro Giammattei, wiens land een relatief grote Maya-bevolking heeft. Ook de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken Olga Sánchez Cordero sprak tijdens de bijeenkomst en erkende dat Maya’s vandaag de dag nog altijd te maken hebben met racisme en discriminatie.

De Mexicaanse regering wordt overigens niet altijd gewaardeerd door leden van de Maya-beschaving. Zo gaf Obrador vorig jaar groen licht voor de aanleg van een 1.500 kilometer lange ‘Maya-treinlijn’ door verschillende delen van het schiereiland Yucatan - een constructie die volgens critici schade toebrengt aan het milieu én eeuwenoude Mayabouwwerken. Een van de betogers die zich maandag hadden verzameld bij de toespraak riep dat Maya-rebellenleider Jacinto Pat zich over de treinverbinding „zou schamen” als hij nog had geleefd.