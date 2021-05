Manchester City verslaat PSG en is voor het eerst finalist in Champions League

Manchester City heeft zich dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelse voetbalclub won thuis op een licht besneeuwd veld in het Etihad Stadium ook het tweede duel tegen het Franse Paris Saint-Germain (2-0) en speelt daardoor op 29 mei in Istanbul de finale tegen Real Madrid of Chelsea, die morgen hun tweede wedstrijd spelen in de andere halve finale.

Het duel in het met 5 graden Celsius frisse Manchester stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. De thuisploeg kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een schot van de Belgische sterspeler Kevin de Bruyne vanaf bijna zestien meter werd nog geblokt door PSG-verdediger Alessandro Florenzi, maar vervolgens schoof City-aanvaller Riyad Mahrez de bal van dichtbij alsnog binnen (1-0). De Parijzenaren dachten even later al snel op gelijke hoogte te komen. De kopbal van aanvoerder Marcos Marquinhos belandde echter op de lat. Vervolgens schoot ook middenvelder Ángel Di Maria van afstand vlak naast het nagenoeg lege doel van Manchester City.

Aangezien de Engelse club de heenwedstrijd in Parijs met 1-2 had gewonnen, moest Paris Saint-Germain in de tweede helft twee doelpunten maken om in ieder geval nog een verlenging af te dwingen. De bezoekers probeerden dat onder aanvoering van de Braziliaan Neymar, maar zagen na een vlotte uitbraak Mahrez zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maken. Kuipers stuurde enkele minuten later Di Maria van het veld wegens natrappen op de voet van Fernandinho. In het restant van de wedstrijd werd er, ondanks een knal van de jonge City-aanvaller Phil Foden op de paal, niet meer gescoord. De Nederlander Mitchel Bakker kwam nog wel een kleine tien minuten in actie.

Woensdagavond wordt duidelijk of Manchester City het in zijn eerste finale opneemt tegen het Spaanse Real Madrid of het Engelse Chelsea. De eerste wedstrijd tussen die teams in Spanje eindigde vorige week in 1-1, waardoor Real Madrid minimaal een keer moet scoren in Londen.