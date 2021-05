Kleine groep genodigden bij Nationale Dodenherdenking op de Dam

Op een grotendeels lege Dam in Amsterdam hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima dinsdagavond de eerste krans bij het Nationaal Monument gelegd. Vanwege het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is de Nationale Dodenherdenking net als vorig jaar niet openbaar toegankelijk. In tegenstelling tot vorig jaar is naast de kransleggers, sprekers en muzikanten wel een groep van zo’n honderd genodigden aanwezig, onder wie enkele ministers en ook vertegenwoordigers van groepen oorlogsslachtoffers, het verzet en nabestaanden.

Na afloop van de kranslegging en de twee minuten stilte hield de 19-jarige Amara van der Elst een spoken word-voordracht. Vervolgens geeft presentator en komiek André van Duin, opgegroeid in het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerde Rotterdam, een toespraak. Aansluitend volgt het traditionele defilé. De Dam is dinsdagavond tot 23.00 uur afgesloten voor verkeer.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft heel Nederland opgeroepen om ook dit jaar vooral vanuit huis stil te staan bij de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. In Amsterdam riep de lokale afdeling van het comité mensen op om wandelend te herdenken, lopend van monument naar monument.

Bij de ingang van het Vondelpark aan de Van Eeghenstraat in de hoofdstad werd eerder op dinsdag een nieuw gedenkteken onthuld, op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog een bordje stond met de tekst ‘Voor Joden Verboden’. Vorig jaar refereerde de koning aan dat bordje toen hij voor het eerst sprak tijdens de Nationale Dodenherdenking.

De Tweede Kamer hield dinsdagochtend in Den Haag net als vorig jaar een sobere ceremonie ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers. Daarbij legden Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans bij het monument in het parlementsgebouw, net als Premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en een groep scholieren uit Den Haag. Bergkamp riep in haar toespraak op tot „respect voor elkaars meningen” en om „waardigheid” in het politieke debat.