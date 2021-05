Joe Biden heeft grootse plannen voor de VS, maar hoe betaal je dat allemaal?

Ze vliegen je om de oren, de kolossale steunbedragen voor de Amerikaanse economie. Eerst was er een coronasteunpakket van 900 miljard dollar, nog aangenomen in december 2020, tijdens de nadagen van het presidentschap van Donald Trump. Daarna volgde nóg een enorm coronasteunpakket van 1.900 miljard dollar, als een van de eerste daden van Joe Biden in februari van dit jaar.

Daarop kwam er een voornamelijk op infrastructuur gericht pakket van 2.300 miljard om de economie weerbaar te maken voor de toekomst. En nu is er, vorige week aangekondigd, The American families Plan, een pakket van 1.800 miljard dat vooral op families gericht is: kinderopvang, studiekosten, ouderschaps- en ziekteverlof maken daar deel van uit.

Repareren wat jaren is verwaarloosd

Niet voor niets wordt Biden nu al voorzichtig in de rij geschaard van Democratische presidenten die de samenleving grondig wilden veranderen – en socialer maken. Franklin D. Roosevelt deed dat in de jaren dertig van de vorige eeuw met zijn New Deal, waarbij de Amerikaanse nachtwakersstaat veranderde in een overheid die de economie actief wilde beïnvloeden. Lyndon Johnson tuigde in de jaren zestig met zijn Great Society een sociaal vangnet op. En Biden lijkt te willen repareren wat in de afgelopen decennia verwaarloosd is: de infrastructuur, milieubeleid en vooral de beroemde Amerikaanse sociale mobiliteit. Want die lijdt net als de wegen en bruggen aan achterstallig onderhoud.

Maar hoe betaal je dat allemaal? De corona-steunpakketten worden gefinancierd met de uitgifte van extra staatsleningen. De staatsschuld van de Verenigde Staten loopt door de pandemie dan ook fors op. In 2019 bedroeg die schuld 79,2 procent van het bruto binnenlands product, in 2020 sprong dat naar 100,1 procent, volgens gegevens van het Congressional Budget Office (CBO). Dat is een onpartijdig bureau dat de overheidsuitgaven bijhoudt en er voorspellingen over doet. Het CBO ziet de staatsschuldquote verder stijgen, naar ruim 107 procent over tien jaar.

En dat is dan de zeer nauwe definitie die de Amerikanen zelf aan hun staatsschuld geven. Volgens de internationale statistische norm bedraagt de Amerikaanse staatsschuld dit jaar 134 procent van het bbp. Dat gaat meer in de richting van Frankrijk (142 procent) dan van Duitsland (85 procent).

Belastingen politiek lastig

Lenen is relatief goedkoop: de rente is, met 1,6 procent voor tienjarige staatsleningen, nog steeds laag en de afrekening volgt pas veel later. Het heffen van belastingen is politiek veel lastiger. Bidens twee jongste pakketten, die van 2.300 miljard en 1.800 miljard, moeten uit de belastingen komen. Zij worden ook, anders dan de coronasteun, niet meteen gespendeerd maar over ten minste acht jaar uitgegeven. Of ze zijn structureel.

Voor de financiering ligt een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 procent naar 28 procent op tafel. Die is onderdeel van een Amerikaans initiatief om dat tarief internationaal gelijk te trekken – om verlies aan concurrentiekracht tegen te gaan én om belastingarbitrage van grote bedrijven te voorkomen.

Daarnaast moet het toptarief van de inkomstenbelasting, dat geldt voor inkomens van boven een miljoen dollar omhoog van 37 procent naar 39,6 procent. Dat tarief gaat ook gelden voor inkomen uit vermogen – en betekent daarvoor ruwweg een verdubbeling. Op papier dan – want er zijn tal van manieren om aan de vermogensbelasting te ontkomen. Een versterking van de belastingdienst, de Internal Revenue Service, moet de heffing van belastingen dan ook effectiever maken.

Lees ook: Bidenomics : business met gebonden handen

Met de plannen is meteen een felle discussie losgebarsten. Centraal daarin staat de vraag of een hogere belasting op bedrijfswinsten en kapitaalinkomen de economie op termijn niet even snel verzwakt als de steunplannen haar beloven te versterken. Als de hogere belasting leidt tot minder investeringen, dan ondermijnt dat op termijn de productiviteit van de economie, en daarmee de welvaartsgroei.

De heffing van meer inkomstenbelasting en kapitaalbelasting voor de rijken kent een ander bezwaar. Biden kan stellen dat de verhoging alleen de half miljoen rijkste huishoudens treft – de 0,3 procent superrijken van Amerika. Het kan er af: Bloomberg rekende vorige week uit dat Amerika’s allerrijksten tijdens Bidens eerste 100 dagen als president samen 195 miljard dollar rijker werden.

Maar hoewel het op het eerste gezicht aantrekkelijk is om geld voor verlof, studie en kinderopvang bij de rijken weg te halen, schiet dat het doel voorbij, schreef het blad Forbes vorige week. Een sociale verzekering als deze krijgt een groter draagvlak als hij wordt opgebracht door de mensen die er vroeg of laat zelf gebruik van maken – zoals in andere Westerse landen het geval is. Daar draait de middenklasse er, via de belastingen, zelf voor op.

Echo van revolutie tegen Britten

Hier is een echo te horen van de Amerikaanse revolutie van 1776. De leus tegen de Britten was toen, ‘no taxation without representation’: we betalen geen belasting zonder mee te mogen beslissen. Maar andersom geldt dat ook: ‘no representation without taxation’. Wie geen belasting betaalt, voelt zich ook niet verbonden met wat daarmee wordt gedaan.

De tarieven voor de grootverdieners zijn historisch, zelfs na Bidens verhoging, zeer laag. Er kan, met het grote publiek voor ogen, straffeloos wat bij. Begin jaren vijftig bedroeg het toptarief voor de inkomstenbelasting nog 60 procent. Het verhogen van belastingen voor de gemiddelde Amerikaan is politiek buskruit.

Hoe deze fiscale discussies ook aflopen, Bidens plannen zullen hoe dan ook zorgen voor een grotere rol van de staat in de economie. Cijfers van het CBO, in bijgaande grafiek, laten zien dat het niveau van de uitgaven van de federale regering (dus zonder de afzonderlijke staten) de komende jaren zal stijgen naar dat van begin jaren tachtig – toen president Reagan begon met het terugdringen van de staat. De pieken in de grafiek rond 2009 en 2020 door de financiële crisis en de pandemie.

VS net als Europa?

Gaat Amerika onder Biden dan meer op Europa lijken? Een héél klein beetje. In de eurozone is het niet ongewoon dat de helft van het bbp via de staat loopt. In Frankrijk was dat in 2019, vlak voor de pandemie 55,5 procent, in Duitsland 45,1 procent en in Nederland 42 procent. In de VS gaat het, federaal plus de deelstaten, om 38,3 procent.

Alle reddingsacties tijdens de pandemie, zoals loonsteun of uitkeringen, hebben de rol van de staat natuurlijk tijdelijk opgeblazen. Maar de OESO, de club van industrielanden, gaat ervan uit dat deze daarna weer langzaam normaliseert. De projecties van het CBO suggereren dat Amerika op een wat hoger niveau blijft hangen dan voorheen.

Dat is nieuw: de Amerikaanse staat is lange tijd uitgekleed onder de conservatieve slogan ‘starve the beast’. Belastingverlagingen leidden tot begrotingstekorten, waarna er werd bezuinigd op de uitgaven. En dan kwamen er nieuwe belastingverlagingen, tekorten en bezuinigingen, waardoor de staatsuitgaven telkens een stukje kleiner werden.

Dat tijdperk lijkt definitief voorbij. Het beest van de staat wordt in de VS niet langer uitgehongerd. Maar, vergeleken met Europa, blijft het ook onder Biden op een stevig dieet.