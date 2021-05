‘Ik begrijp de woede van Ruud Gullit wel’

Een vuist maken tegen racisme op social media in de vorm van een boycot van diezelfde social media; je zou verwachten dat de KNVB zo’n initiatief omarmt, net als de UEFA en de FIFA. En toch gebeurde dat niet toen de Britse sportwereld afgelopen vrijdag het voortouw nam tot een boycot van bijna vier dagen. „In Engeland is de boycot een logische volgende stap, gezien de voorgeschiedenis met grote publieke incidenten”, citeerde de NOS een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond. „Die voorgeschiedenis kennen wij hier niet en dan komt een boycot uit het niets.”

Het leidde tot woedende reacties, onder anderen van Ruud Gullit van de commissie-Mijnals, die zich bezighoudt met racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal. „Dit betekent dat mijn KNVB het gewoon niet voelt én niet wil zien wat er in dit land allemaal is gebeurd de afgelopen seizoenen”, zei Gullit in een interview met De Telegraaf.

Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, sprak zich tot nu toe niet over de kwestie uit. Wat vindt hij van alle ophef? Waren er andere redenen om niet aan de boycot mee te doen?

Begrijpt u de woede van Gullit?

„Jawel, hoewel de woordvoerder alleen verwees naar de voorgeschiedenis in Engeland. Maar de commissie-Mijnals wist ook dat ik al voor de boycot een eigen traject volgde om racisme op social media aan te pakken. Het viel mij als programmamanager op dat het probleem niet is opgenomen in het KNVB-aanvalsplan tegen racisme. Dat plan is in korte tijd opgetuigd en dat punt komt er onvoldoende in terug. Twee maanden geleden ben ik serieuzer gaan nadenken hoe we dat er alsnog in kunnen krijgen en toen heb ik contact opgenomen met de drie ministeries die het plan met de KNVB lanceerden: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We gaan uitzoeken hoe het zit met privacy en of je mensen die op socials racistische uitingen doen, kunt opsporen en berechten. Verder hebben wij binnenkort een gesprek met Facebook – en dus met Instagram, want dat valt eronder – om oplossingen te bedenkingen voor dit probleem. Voor alle duidelijkheid: online racisme jegens voetballers is ook in Nederland wel degelijk een probleem, dat ontkennen wij niet. Onder andere het Nederlands elftal heeft er eerder mee te maken gehad.”

U zegt eigenlijk: de timing van de boycot was wat ongelukkig.

„Het doorkruiste ons traject. Je gaat Facebook niet boycotten, vlak voor het eerste gesprek.”

Toch is de beeldvorming: de KNVB geeft niet thuis. De uitspraak van de woordvoerder over de afwijkende voorgeschiedenis in Engeland was onhandig. De KNVB had ook kunnen zeggen: we volgen een ander traject en met een boycot snijden we onszelf in de vingers.”

„Dat is zo. We hebben de beeldvorming onderschat. We hadden beter moeten uitleggen waar we mee bezig zijn. We dachten te simpel: we zitten op de goede weg.”

Kijkt u niet stiekem neer op zo’n boycot. Zo van: wij pakken het grondiger aan?

„Dat zeg ik niet. Als wij niet in gesprek met Facebook waren geweest, hadden wij die boycot misschien wel ondersteund. Het is gewoon verkeerd geïnterpreteerd.”

Uw aanpak vraagt wel om een lange adem en de boycot heeft wereldwijd impact. Ook NOC-NSF en de Formule 1 deden mee.

„Je kunt je afvragen of zo’n actie op de langere termijn het verschil gaat maken. Zijn mensen ervan geschrokken? Neemt het aantal racistische uitingen online af? Dat is moeilijk te meten.”

Ik hoor u eigenlijk zeggen: jullie zullen versteld staan wat wij als voetbalbond gaan bereiken.

Hij lacht. „Dat hoop ik wel. Maar het is niet uitgesloten dat Facebook ons niet verder brengt en dat we het over een andere boeg moeten gooien. Dan zullen we dat zeker doen.”