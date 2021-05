Het virus kan de wereld samenbrengen, in plaats van verdelen

Toen in 1995 een formidabele aardbeving plaatsvond rond de Japanse stad Kobe, ging er een schokgolf door de wereld – en niet alleen een seismische. Het gros van alle platte beeldschermen voor computers – een noviteit van destijds – bleek in die regio te worden gefabriceerd.

Het internationale bedrijfsleven werd verrast door iets wat het had kunnen weten, maar niet wist. Die kwetsbaarheid van internationale productieketens treedt ook nu, tijdens de pandemie, op de voorgrond. Op dit moment is er een wereldwijd tekort aan computerchips. De obstipatie treft automakers, producenten van huishoudelijke apparaten, communicatieapparatuur en zo’n beetje alle andere producten waar chips in zijn verwerkt. En dat zijn er nogal wat.

De pandemie heeft de vraag naar chips enorm opgeschroefd. De productie is vooral geconcentreerd in Taiwan – geopolitiek gezien niet de meest betrouwbare locatie. Ook nu is dat een verrassing die het niet had hoeven zijn. Nog dit weekeinde waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Blinken voor een ‘agressiever’ China.

Ander voorbeeld: de productie van coronavaccins en hun grondstoffen en halffabricaten vindt plaats binnen een fijnmazig en verdeeld mondiaal netwerk. Ook hier blijkt hoe waardevol én kwetsbaar dat systeem is. Niet alleen welvaart, maar ook welzijn hangt ervan af. Maar dat is, nu vaccinnationalisme – en plaatselijk wanbeleid – de boventoon voert, geenszins gegarandeerd. Zo kan in India, de medicijnproducent van de wereld, het virus toch een ravage aanrichten.

Deze, en veel meer, voorbeelden onderstrepen hoe complex de wereldeconomie is geworden. Die complexiteit is, in beginsel, positief. Ze zorgt ervoor dat alles daar wordt geproduceerd waar dat het beste kan, met gunstige gevolgen voor de welvaart. Handel draagt bij aan vrede. Maar dat geldt ook andersom. Internationale politieke stabiliteit en rust zijn cruciaal voor het voortbestaan van handelsstromen en internationale productieketens, waar iedereen afhankelijker van is geworden dan gedacht.

Nu de geopolitieke verhoudingen in de wereld in snel tempo veranderen, zijn er twee antwoorden mogelijk. Het eerste is om de productieketens te verkorten, fabrieken te verplaatsen naar dichter bij huis en minder afhankelijk te worden van het buitenland. De roep daarom klinkt steeds luider: in China rukt het economisch nationalisme verder op. De Amerikaanse president Biden schrikt niet terug zijn landgenoten op te roepen Amerikaanse waar te kopen. ‘Ontkoppeling’ wordt een strategisch streven, met name waar het de Amerikaans-Chinese verhoudingen betreft.

Het tweede antwoord is beter: een hernieuwd streven naar internationale samenwerking en ontspanning. Dat is geen idealisme, maar realisme. Het tegengaan van klimaatverandering overschreeuwt, terecht, alle politieke verschillen en overwegingen. Maar de lange tijdspanne zorgt ervoor dat die noodzaak niet altijd acuut wordt gevoeld.

De pandemie biedt, hoe wrang ook, die kans wél. Zonder internationale samenwerking, zonder altruïsme, lukt de bestrijding niet. Vrede en onderling begrip zijn essentieel om de ziekte duurzaam uit te bannen. Nu het virus de wereld, net als vorige calamiteiten, wijst op de onderlinge lotsverbondenheid, kan een strijd om schaarste ontstaan, wrevel en een terugtrekking in het eigen fort. Maar het kan ook leiden tot een nieuw internationaal elan. Laat dat, te midden van alle ellende, de positieve erfenis zijn die het virus de wereld straks nalaat.