‘Gemeente legt Gerrit Jan van D. tijdelijk huisverbod op’

De gemeente Ermelo heeft Gerrit Jan van D. tijdelijk een huisverbod opgelegd. Daartoe is besloten om de veiligheid van zijn kinderen te waarborgen. Dat schrijft de Gelderlander dinsdag. Het verbod is op 28 april opgelegd en geldt voor tien dagen.

Onduidelijk is waar de 68-jarige Van D., die zijn kinderen jarenlang vasthield op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, nu verblijft. Volgens de Gelderlander zou hij zijn overgebracht naar „een plek in de zorg”. Ook is niet bekend wat er gebeurt als het tiendaagse huisverbod is verlopen. Maandag werd bekend dat tegen Van D. een nieuwe aangifte van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag is gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de aangifte en zegt daarbij „rekening te houden met de uitspraak van de rechter” in maart, die toen besloot om de strafzaak te staken omdat Van D. niet in staat bleek zich te verdedigen.

In 2016 liep Van D. hersenschade op na een beroerte. Daardoor raakte hij halfzijdig verlamd en kan hij zich verbaal moeizaam uitdrukken. Dat was reden voor de rechter om de strafzaak niet voort te zetten. Wel gaat de zaak tegen de Oostenrijkse ‘klusjesman’ Josef B. door. De rechtbank van Assen bevestigt dat de zaak tegen B. op 21 september dient. Justitie verdenkt de Oostenrijker van betrokkenheid bij de vrijheidsberoving van de zes kinderen die Van D. in Ruinerwold vasthield.

De Ruinerwold-zaak draait om een gezin dat jarenlang in afzondering van de buitenwereld in een boerderij in het Drentse dorp doorbracht. In oktober 2019 liep een van de kinderen weg van het erf naar een café in het dorp, waar hij om hulp vroeg.. Eerder hadden de drie oudste kinderen het gezin verlaten. De vier kinderen hebben inmiddels een civiele procedure aangespannen tegen Van D. vanwege vrijheidsberoving van de in totaal negen kinderen. Ook betichten de vier oudste kinderen hem van seksueel misbruik tegen twee van hen.