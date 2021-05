Ga op avontuur en schrijf een verhaal

David loopt over het strand, de zon schijnt, schapenwolken drijven over de duinen, de zee ruist als vanouds. Beter kon het leven niet zijn. En dan krijgt hij ineens een telefoontje van zijn beste vriend die hem met sonore stem vertelt dat...

Oproep Er wordt volop uitgezien naar de zomer van 2021. Klopt de verwachting dat de pandemie dan min of meer achter de rug zal zijn, of is het een idée fixe? Wordt alles weer zoals het was of juist helemaal anders? Alle aanleiding dus voor grootste fantasieën, die smeken om te worden opgeschreven. Door u. Daarom nodigt de Achterpagina de lezers dit jaar opnieuw uit voor een zomerschrijfwedstrijd. Schrijf in maximaal. 600 woorden een verhaal over „een zomerse streek”. Dat kan zich in het verleden afspelen, in het nu of in de verre toekomst , als het maar iets is dat alleen u kon verzinnen. Mail uw verhaal vóór 15 juni 2021 naar achterpagina@nrc.nl. De vijf beste inzendingen worden op de Achterpagina gepubliceerd.

Maar het kan ook zo: Op hetzelfde moment dat er een schapenwolkje voor de zon trok, belde Davids beste vriend hem met het vernietigende nieuws dat...

Of zo: Davids vrouw ging ervandoor met zijn beste vriend op het moment dat hij zijn nieuwe surfplank in zee duwde en...

Een scène uit een verhaal kent vele gedaantes en is afhankelijk van degene die hem schrijft. Op de computer of met de pen, in een studeerkamer of in de trein. Je moet ineens aan je beste vriend denken of aan je vrouw, en in je fantasie komen die samen en verzin je er van alles omheen.

Strand, wolken, zon, een surfplank, een woeste zee. Bij elkaar opgeteld kunnen ze het decor vormen voor een gruwelijk drama.

Arme David. Of juist niet en is het ‘gelukkige David’. Het hangt er maar vanaf hoe je het opschrijft en wat je te binnen schiet. Want precies dat is zo leuk aan schrijven. Je begint iets te vertellen en dan neemt het verhaal zijn eigen loop en komt het tot leven. Het brengt je op nieuwe gedachten en voert je vanuit je dagelijkse bestaan een andere wereld binnen.

De jury bestaat dit jaar uit NRC-redacteuren Joyce Roodnat, Floor Rusman, Marjoleine de Vos en Michel Krielaars (voorzitter).